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滙嘉攜手新竹台大 導入科技系統進行智慧科技防疫

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
系統即時監測病房中病患的生理狀態。圖／新竹台大分院提供
系統即時監測病房中病患的生理狀態。圖／新竹台大分院提供

新冠肺炎疫情確診人數已超過1萬4千人，各大醫院收治確診病患，醫療量能緊繃。滙嘉健康生活科技與新竹台大分院合作，於新竹台大分院及生醫醫院竹東院區專責病房導入「智慧光纖薄墊」及「24小時自動巡房系統」，協助醫護人員減少與確診病患接觸的頻率，於遠端監控隔離病患的各種活動與健康變化，隨時掌握每個病患的狀態，不只減輕醫護人員的身心壓力、降低醫護人員的感染風險，同時避免醫療人力資源和醫療耗材的浪費。

院長余忠仁說，臨床護理人員需定時為住院病患進行生理數據量測，尤其在專責病房中，每一次與病人的接觸皆可能面臨感染的風險，對醫護人員身心形成巨大壓力。

新竹台大分院特別引進滙嘉科技公司研發的「智慧光纖薄墊」及「24小時自動巡房系統」，透過AI大數據分析來進行智慧科技防疫，讓護理人員減少與確診病患接觸的頻率。

新竹台大分院專責病房護理長張雅惠說，智慧光纖薄墊最棒的功能在於能監測並分析病患的呼吸速率、咳嗽頻率、活動狀態以及睡眠狀況。

一名老翁曾因血絲痰、咳嗽入院，在智慧光纖薄墊的分析下可清楚了解咳嗽的次數、頻率，甚至能比對咳嗽之後，呼吸明顯變得較淺快。正因咳嗽，該名老翁淺眠且經常翻身，據此，醫師為其調整藥物，護理師也因此更加注意老翁離床的狀況、並防範夜間因離床可能跌倒的情形。

另一位老婦入院時有低血壓及呼吸不穩定狀況，隔天凌晨2點，智慧薄墊偵測到老婦呼吸速率變得非常的緩慢，發出警示，讓醫護人員提前注意到老婦需要幫忙。此外，智慧光纖薄墊輕巧、防水、不須穿戴，直接放在枕頭及床單下，清潔簡單且收納方便。

滙嘉健康生活科技股份有限公司董事長楊淑貞說，智慧光纖照護薄墊僅2公釐，可放置在枕頭、床單或床墊下，無電磁波不需要穿戴，就可即時連續性偵測呼吸變化、心跳、持續咳嗽、睡眠及各種生理活動等。

智慧光纖照護薄墊與24小時自動巡房系統的好處是24小時無感監測，可以察覺病患健康狀態的變化，在症狀外顯前即時且主動通報，來降低病患病情急轉為重症或猝死風險。

咳嗽 醫護人員 台大

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