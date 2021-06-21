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骨骼肌肉血管栓塞治療 她8分疼痛僅剩1、2分

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
衛生福利部苗栗醫院放射科徐庸醫師透過血管攝影影像，找出血管患處。圖／衛生福利部苗栗醫院提供
衛生福利部苗栗醫院放射科徐庸醫師透過血管攝影影像，找出血管患處。圖／衛生福利部苗栗醫院提供

苗栗縣一名60多歲劉姓婦人長期從事手工藝，大量運用手指活動，導致手指關節退化疼痛，嚴重影響日常生活作息，經衛生福利部苗栗醫院影像暨疼痛介入性門診，運用「骨骼肌肉血管栓塞」治療，疼痛明顯獲得改善，指數從8分降至1到2分。

劉姓婦人因手指關節疼痛十分困擾，多次口服止痛藥，甚至接受玻尿酸注射，但疼痛只有些許改善，且手指不僅出現疼痛，還逐漸變形，日前到衛福部苗栗醫院影像暨疼痛介入性門診，經X光等詳細檢查，確診手指是退化性關節炎，且輕微的變形。

衛福部放射科醫師徐庸與病人說明解釋，決定嘗試骨骼肌肉血管栓塞疼痛療法，局部麻醉從手腕上一個小孔下針到治療，過程約1個小時，治療完後患者手指疼痛指數，從原本8分（最高10分）大幅降為1到2分，手指靈活度也有明顯的改善。

徐庸表示，慢性疼痛與異常增生的微小血管有密切關係，會累積過多發炎物質伴隨疼痛神經生成，進一步造成慢性疼痛惡化，骨骼肌肉血管栓塞治療在血管攝影機下進行，利用針孔般傷口，將微小導管經由周邊動脈進到疼痛部位的血管，將栓塞物質打入異常增生血管，使異常增生的血管和神經消失，進而改善疼痛。

他指出，若長期有中度以上的疼痛，尤其疼痛在休息時仍然持續，代表可能已經有不正常的血管和神經增生，許多五十肩、網球肘、高爾夫球肘、足底筋膜炎、和退化性關節病變的病人，如果早期接受骨骼肌肉血管栓塞，可以有效改善疼痛，減少吃藥、打針頻率，有助改善生活品質。

衛福部 患者

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