抗疫女神光速募千萬！網友熱議新冠抗疫20大善心藝人

謝謝你們慷慨解囊

台灣防疫不能鬆懈，除了感謝第一線醫護人員的付出外，民眾、藝人也有錢出錢、有力出力，希望台灣能早日度過難關！這次DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查出本次疫情中有捐贈物資、且討論度最高的20位藝人，感謝他們的支援！

關鍵時刻，台灣需要大家的守護，感謝這些有能力與影響力的人們！雖然我們可能無法捐獻龐大金額或物資，但只要配合規範勤洗手、戴口罩、少群聚，乖乖做好自己的防疫工作，也能成為防疫小尖兵、幫了大忙哦～

image source：FB/賈永婕的跑跳人生

第十名：于美人

響應賈永婕募捐活動，名單中也出現了美人姐的身影。新冠肺炎剛爆發時期，于美人因挺口罩解禁助陸被推上風口浪尖，當時她誠懇說明自己的理念是「人溺己溺的慈悲心不應有分別」。

一切紛擾並不影響她關懷大眾的初衷，本次也低調地捐了2台HFNC造福醫護與病人，同樣獲得粉絲們的支持與鼓勵！

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第九名：張小燕

演藝圈大姐大張小燕日前支持新北市長侯友宜向政府喊話「要疫苗」，表達人民希望可以趕快拿到疫苗的想法，話一出掀起兩派紛爭，同時她也響應藝人張秀卿發起的「#讓我陪你等到疫苗」社群活動。

其實，小燕姐也將這份心意付諸行動，默默關心著前線醫護，不只送便當慰問，還獻上親筆卡片，真誠心意讓醫護人員相當感動。

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第八名：吳宗憲

演藝圈老大哥吳宗憲，做善心當然也少不了他囉！日前他就捐了11萬劑快篩劑，計畫未來將與里長合作，分配給需要的民眾。



現在疫情擴大升溫，憲哥希望在疫苗普遍施打前，能透過快篩盡早發現感染源，防止釀成社區感染。雖然他也曾捲入范瑋琪的失言風波，但這次做愛心不落人後的舉動，依舊讓許多網友讚不絕口～

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第七名：侯昌明、曾雅蘭

日前「好心肝疫苗特權施打名單」掀起大量討論，侯昌明、曾雅蘭以資深志工的身分接種疫苗，雖然兩人立即認錯道歉，還是受到輿論砲轟。



道歉不只是嘴上說說，侯昌明與曾雅蘭透過行動力挺醫護，不只隨賈永婕捐贈HFNC、捐贈2400個N95口罩給前線人員，甚至全家大小一起親手做便當送給醫護，誠意滿滿的舉動獲得網友嘉許。

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第六名：林志玲

我們的女神志玲姊姊來了！與日本歌手AKIRA結婚後就到日本生活的林志玲，仍心繫著台灣的疫情狀況，6月初「志玲姊姊慈善基金會」就表示，林志玲決定跨海捐贈6座正壓檢疫亭，在非常時刻貢獻自己的心意，為前線醫護盡心力。

不僅如此，林志玲也在社群平台上發布了為台灣加油打氣的影片，除了感謝醫護人員外，也呼籲大家要用信心與希望，一同走過這次的疫情。

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第五名：五月天

台灣天團五月天，愛心不落人後，不只授權歌曲〈勇敢〉給長庚醫院播放，替院內醫護人員加油打氣，更透過相信音樂豪捐66台呼吸器給雙北共14家醫院。

其實五月天並沒有特別談及這些事情，相信音樂謙虛的聲明更再次擄獲大眾的心，不只讓人感受到善心的溫暖，也讓粉絲們再次相信自己沒有愛錯人啊！

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第四名：小S 徐熙娣

被賈永婕稱為「公益鐵咖」的小S，對於這波疫情的捐助當然也是義不容辭啦！

小S不只出現在捐贈HFNC、醫護便當的名單內，前些日子就因聽聞防疫旅館的醫護人員、確診者因天氣炎熱造成脫水情況，卻難以外出購買相關物資，二話不說就買了好幾箱電解水送到防疫旅館內，就連小S的大女兒許曦文也盡了一份心力，讓網友看了好感動！

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第三名：大S 徐熙媛

相較於近期熱心公益廣為人知的小S，大S前陣子因婚變與屠殺論鬧得沸沸揚揚，小S在臉書上回覆留言向網友解釋，表示姊姊其實也是為善不欲人知的好人；S媽就透露，早在五月底就開始進行捐贈救護車的事宜，希望能貢獻自己的一份心力。

新冠肺炎剛爆出時，大S與汪小菲在日本掃貨將口罩捐往中國引起爭議，這次捐救護車的行為再度成為網友熱議話題。

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第二名：黑人 陳建州、范范 范瑋琪

時常出席公益活動的黑人、范范夫妻，這次也在賈永婕的號召中盡一份心力。兩人並未特別提及參與募捐一事，出現在捐贈HFNC的名單中令粉絲們感到相當驚喜，立刻獻上大大的讚。

范范在新冠肺炎爆發初期，曾因辱罵「狗官」的言論鬧出失言風波，重創形象，已沉澱許久不再發言，但這次默默行善的行為讓不少網友改觀，獲得更多人的讚賞，希望疫情能趕快過去，如同范范所說的「台灣加油，我們一起守護」。

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第一名：賈永婕

聲量第一名就是賈永婕啦！號召力超強的她一收到求救訊息，馬上動起來向演藝圈好友、企業們募資，在極短的時間內募到342台號稱「救命神器」的HFNC（高流量氧氣鼻導管全配系統），將近7千萬的凝聚力，讓網友大讚她簡直是「抗疫女神」。

賈永婕不只出錢，更親自穿梭在各大醫院送餐點，讓醫護人員揪感心，其實相比起評論批評，更多網友真心給予支持與肯定，謝謝她的善良、用心，希望台灣能有更多熱血又具善心的「神隊友」！

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年06月18日至2021年06月17日，共二年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『疫情善心藝人』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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