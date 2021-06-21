豪雨讓高雄水源濁度提升 水公司動用其他水源因應

高雄昨天受大雷雨影響，水源濁度飆升影響供水，因應水源濁度變化，自來水公司第七區管理處，將啟動南化聯通管取用南化水庫的水源、伏流水以及地下水因應；避免連日豪雨，對供水造成影響。

自來水公司第七區管理處副處長徐志宏表示，受接連豪雨影響，不少水源區濁度提升，因此，啟動南化聯通管通水、伏流水、地下水因應，此外，同時減少高濁度水源引入至澄清湖；原則採高濁度少用，濁度低多取，做為供水調配。

南水局官網指出，今天高屏溪攔河堰河川流量達2991cms，河道濁度達2500NTU；甲仙堰流流量達113.8 cms，河道濁度為2101 NTU。

另外，自高雄水情好轉至今，近期氣候都有大雨挹注水庫，同時利於阿公店水庫進行空庫防淤工程；此外，可用於南台灣供水的南化水庫水位也達180公尺幾乎滿水狀態，以備用於供水調配。