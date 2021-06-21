接種疫苗後24小時是關鍵 醫：應避免「兩大禁忌行為」

本土確診數逐步下降，各縣市也全面開打疫苗，希望盡快提升疫苗接種率，防堵疫情再度擴大。但近日卻傳出多起民眾、長者接種後猝死、身體不適的個案，人心惶惶。醫師黃軒便在FB發文分享打完疫苗24小時內應禁止的「兩大行為」，貼文引起網友熱議。

醫師黃軒常在FB個人粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」分享醫學知識與疫情之資訊，近日他針對「接種疫苗後該注意的行為」發文，他在文中說明民眾應特別注意要避免「運動」與「喝酒」。

針對運動部分，他解釋並非運動行為會影響疫苗療效，而是基於「放鬆並觀察是否有接種疫苗後的一些反應」。若接種後感覺良好，可於24小時後嘗試運動，但應避免在48小時內激烈運動，更因隨時注意身體狀況，「有可能易感疲累或力不如之前，這些都是提醒你得馬上休息的訊號」，而不是等到出現發燒、發冷的副作用才停止。

至於喝酒，黃軒提醒「接種疫苗後的前24至48小時內，仍然不建議喝太多酒」，尤其是容易宿醉或酒醒頭痛的民眾更應注意。他進一步解釋大量的酒精會導致脫水，從而導致頭痛（偏頭痛）以及肌肉或關節疼痛，「所有這些症狀，都可能是疫苗的副作用。」黃軒再三提醒接種疫苗後飲酒應「淺嚐即止」，因宿醉可能措施救治的黃金時間。

文末黃軒也提醒民眾，接種前不建議服用任何退燒、止痛藥，「因為科學證據顯示，你這樣做會使你的身體免疫反應，反而減弱的。」

貼文一出引起大量關注，網友紛紛留言感謝醫師提醒，「太重要！」、「謝謝黃軒醫師講解的明瞭，易懂」，也有許多網友希望提醒身邊親友，轉發此篇貼文。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康