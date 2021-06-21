快訊

「四大皆空」讓醫護徹底死心 2-5月離職高達800人

香港《蘋果》被迫停刊？ 港府斷金流的十面埋伏

聽新聞
test
0:00 / 0:00

接種疫苗後24小時是關鍵 醫：應避免「兩大禁忌行為」

聯合新聞網 / 綜合報導
醫師黃軒於FB個人粉專分享接種疫苗後應避免的「兩大行為」，貼文引起關注。聯合報系記者侯永全／攝影
醫師黃軒於FB個人粉專分享接種疫苗後應避免的「兩大行為」，貼文引起關注。聯合報系記者侯永全／攝影

本土確診數逐步下降，各縣市也全面開打疫苗，希望盡快提升疫苗接種率，防堵疫情再度擴大。但近日卻傳出多起民眾、長者接種後猝死、身體不適的個案，人心惶惶。醫師黃軒便在FB發文分享打完疫苗24小時內應禁止的「兩大行為」，貼文引起網友熱議。

醫師黃軒常在FB個人粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」分享醫學知識與疫情之資訊，近日他針對「接種疫苗後該注意的行為」發文，他在文中說明民眾應特別注意要避免「運動」與「喝酒」。

針對運動部分，他解釋並非運動行為會影響疫苗療效，而是基於「放鬆並觀察是否有接種疫苗後的一些反應」。若接種後感覺良好，可於24小時後嘗試運動，但應避免在48小時內激烈運動，更因隨時注意身體狀況，「有可能易感疲累或力不如之前，這些都是提醒你得馬上休息的訊號」，而不是等到出現發燒、發冷的副作用才停止。

至於喝酒，黃軒提醒「接種疫苗後的前24至48小時內，仍然不建議喝太多酒」，尤其是容易宿醉或酒醒頭痛的民眾更應注意。他進一步解釋大量的酒精會導致脫水，從而導致頭痛（偏頭痛）以及肌肉或關節疼痛，「所有這些症狀，都可能是疫苗的副作用。」黃軒再三提醒接種疫苗後飲酒應「淺嚐即止」，因宿醉可能措施救治的黃金時間。

文末黃軒也提醒民眾，接種前不建議服用任何退燒、止痛藥，「因為科學證據顯示，你這樣做會使你的身體免疫反應，反而減弱的。」

貼文一出引起大量關注，網友紛紛留言感謝醫師提醒，「太重要！」、「謝謝黃軒醫師講解的明瞭，易懂」，也有許多網友希望提醒身邊親友，轉發此篇貼文。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

疫苗 疫情

延伸閱讀

說明總統會見郭台銘、劉德音！總統府臉書竟斷訊 網：很掉漆

頻傳打疫苗後猝逝案例！ 醫曝「這2類人」不該打：身體難負荷

3千多萬劑疫苗來多少？ 3張圖快速看懂實際到貨量

疫苗全球使用率出爐！莫德納只排第三 醫指這款最多國使用

相關新聞

夏至36度熱翻！氣象局針對台北等四縣市發布高溫燈號

中央氣象局表示，西南風沉降影響，今(21)日中午前後花蓮縣、台東縣、台北市、宜蘭縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率...

雨來了！10縣市發布豪大雨特報 慎防致災性降雨

中央氣象局表示，受到西南風影響，易有短延時強降雨，今(21)日苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣有局...

豪大雨來襲南彰淹水 車子卡路上、民宅進水

彰化縣今天清晨大雨不斷，員林市、社頭、永靖、田中等鄉鎮都因豪降雨淹水，有車子卡在山腳路，員林市區也有民宅淹水，民眾行經淹...

接種疫苗後24小時是關鍵 醫：應避免「兩大禁忌行為」

本土確診數逐步下降，各縣市也全面開打疫苗，希望盡快提升疫苗接種率，防堵疫情再度擴大。但近日卻傳出多起民眾、長者接種後猝死、身體不適的個案，人心惶惶。醫師黃軒便在FB發文分享打完疫苗24小時內應禁止的「兩大行為」，貼文引起網友熱議。

北市動物園合法「群聚用餐」 黑吼猴父子檔最愛樹葉

從新加坡動物園調度到台北市立動物園的3隻雄性「黑吼猴」，已經在5月11日完成檢疫搬遷到雨林區，動物園表示，目前正在適應場...

「我的娘家是城堡」 印尼新住民作品獲移民署票選首獎

移民署南區事務大隊台南市第一服務站舉辦「見證城堡風華、紀錄動人故事」票選活動，開放10組照片供民眾票選，總累積超過500...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。