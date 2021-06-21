中醫師提四大居家防疫養生法 養生茶飲提振精神放鬆

近期民眾因應疫情少出門，在家時間也變長，難免心情焦慮，中國醫藥大學新竹附設醫院中醫科醫師陳亮宇，提出四大防疫養生法，建議可透過養生茶飲，保持心情平靜，運動和做有趣的事情，度過疫情。

陳亮宇表示，如果白天很容易覺得疲倦，早上起床就感到無力，體力就像電池一樣，一下子就耗光了，屬於氣虛體質，可以使用「補氣茶飲」以黃耆、黨參、枸杞、麥門冬來提振精神。

若是工作壓力大，容易覺得緊張、焦慮、頭脹痛，失眠、煩躁又胸悶，覺得無法順暢呼吸，屬於氣鬱體質，可以使用「紓壓茶飲」以薄荷、玫瑰花、百合、浮小麥來放鬆身心。

如果喜愛吃甜食、飲料、油膩食物，身體時常覺得沈重、黏膩，或是覺得浮浮腫腫的，屬於痰濕體質，可以使用「去濕茶飲」薏仁、茯苓、紫蘇葉、藿香來讓身體更輕盈。陳亮宇指出，養生茶飲建議依個人體質，由醫師開立處方調配。

其次，保持心情平靜，在疫情期間，盡力做好該做的保護後，就請放心，太多的擔憂並不會減少感染的風險，過度焦慮反而會讓免疫力減低，應增加心理強度、韌性，學習適應疫情後的新生活，調整身心的平衡，達到更健康更有免疫力的狀態。

另外，當自身身體強壯，心靈也會變得有力量，因此，運動很重要，拿出瑜珈墊、或換上自己喜愛的瑜伽服裝，即便只是簡易的伸展，也都是很好的放鬆練習喔，如果喜歡有氧或皮拉提斯或重量訓練，那就穿上鞋子，換個服裝，一周練習2到3天，只要半小時就好，就會開始覺得元氣滿滿。