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台南南化水庫突破滿水位大量溢流 提醒下游民眾注意

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
南化水庫因滿水位後持續進水，溢洪道正排水到下游後堀溪。圖／本報資料照片
南化水庫因滿水位後持續進水，溢洪道正排水到下游後堀溪。圖／本報資料照片

台南南化水庫因水庫上游集水區持續降雨，加上先前自高雄旗山溪甲仙攔河堰越域引水，水位今天上午已超過滿庫180公尺達180.82公尺、蓄水量達9516萬立方公尺，上午至今已經下雨達到100毫米，大量溢流，南部水資源局呼籲下游南化、玉井居民留意，民眾不要任意接近下游河道、以防邊坡坍方發生危險。

主要供應民生用水的南化水庫因今年水情嚴峻持續探底，上月29日一度僅剩725萬噸、7.97%蓄水量，水情緊張，近日大量降雨在集水區，大幅提升水量，昨天下午達到180公尺滿水位、9098萬噸。

因山區降雨持續到今天上午9點能不時有強陣雨，滿庫水源流入下游後堀溪。南化水庫近日除上游集水區明顯降雨，也從高雄甲仙攔河堰也越域引水累計超過3620萬噸，對維持穩定供應民生用水大有助益。

南化水庫 水資源

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