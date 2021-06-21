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台中清晨雷雨加交 德基水庫今天蓄水率25.8%

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中地區今天清晨下大雨，德基水庫下小雨。圖／民眾提供
台中地區今天清晨下大雨，德基水庫下小雨。圖／民眾提供

台中地區今天清晨下大雨，雷雨交加，但集水區德基水庫下小雨，中央氣象局統計，最大雨量在清水區每小時雨量達60.5毫米，德基觀測站大約4.5毫米，今天早上德基水庫水位1356.18公尺，蓄水量4806萬噸，蓄水率25.8%。

台中市許多地區今天清晨3點多雷雨交加，許多人被雷聲驚醒，希望雨量多下在集水區，大甲溪發電廠表示，今天雨勢主要下在大甲溪中下游，德基水庫集水區雨量不多，今天早上7點，德基水庫水位1356.85公尺，比昨天1356.18上升約0.67公尺，逕流量仍維持在14cms，蓄水量為4806萬噸，較昨天4687萬噸，增加約119萬噸，蓄水率達25.8%。

德基水庫蓄水率仍不到一半，電廠人員希望明天的鋒面，為集水區帶來更多雨量。

台中地區今天清晨下大雨，德基水庫下小雨。圖／民眾提供
台中地區今天清晨下大雨，德基水庫下小雨。圖／民眾提供

雨量 水庫 氣象局

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