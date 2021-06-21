在家也能吃到星級美味！10大飯店即食牛肉麵料理 和牛、戰斧通通送你家

在家就能有星級享受！

牛肉麵是台灣的國民小吃，也是飯店的兵家必爭之地，每年的牛肉麵節，各家星級飯店也會卯足全力研發食材、用料更高檔次的「最強牛肉麵」，因此許多民眾喜歡到飯店享受星級的飯店牛肉麵。

不過因為疫情警戒的關係，許多飯店甚至停業，飯店業者也開始跟上料理包的風潮，推出冷凍、常溫的宅配牛肉麵料理包，基本上到貨後只需要加熱就可以食用。

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查飯店的即食牛肉麵料理包，究竟誰更受討論，這些牛肉麵之間的差異又在哪裡？現在就和我們一起來看看吧！

Image Source：Facebook／Regent Taipei 晶華酒店

第十名－國賓大飯店

國賓大飯店所推出的「國賓五星川味牛肉麵」因為是川味，因此適合喜歡香辣口感的人購買，除了牛肉以外還有牛筋、牛腱在其中，麵體較偏向拉麵的樣態，有網友試吃覺得香氣相當足夠，完全可以感受到久熬的湯頭精華，目前國賓飯店的牛肉麵為冷凍包裝，四入一組販售，官網價格為1120元（280元／包）。

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image source: 國賓大飯店

第九名－台北亞都麗緻大飯店

台北亞都麗緻飯店的知名米其林餐廳天香樓，其天香樓mini推出的「清湯牛小排麵」、「紅燒牛肉拌麵」都有受到討論，其中牛小排麵有網友表示看似清淡卻相當濃郁，紅燒牛肉拌麵則是非常夠味，目前兩款牛肉麵皆為冷凍包裝，網路通路於PChome販售，都是兩入一組販售，價格分別為799元（約400元／包）、699元（約350元／包）。

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image source: PChome

第八名－圓山大飯店

圓山大飯店推出自家鎮店招牌「圓山牛肉麵」搶攻即食市場，選用牛肋條帶，即便是帶筋的位置也燉煮到相當軟嫩，麵條是偏向台式的白麵條，湯頭上也非常講究，有網友指出雖然跟店內吃起來稍稍不同，不過還是能一解想吃美食的心情，目前圓山大飯店的牛肉麵為常溫包裝販售，官網價格為269元／包（原價299元）。

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image source: 圓山大飯店

第七名－福容大飯店淡水漁人碼頭店

福容大飯店的淡水漁人碼頭店推出曾拿下台北牛肉麵節冠軍的「極黑戰斧牛肉麵」，讓民眾在家中輕鬆就能吃到冠軍的口味，浮誇的戰斧牛肉讓不少民眾嘖嘖稱奇，咬下更是軟嫩適中，麵體再更細一些，湯頭更是濃郁鮮美，福容漁人碼頭店同時也推出清燉牛肉麵，目前都是以冷凍宅配的方式，以五入一箱的方式販售，價格為1650元（330元／包）。

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image source: 福容大飯店

第六名－台北萬豪酒店

台北萬豪酒店的牛肉麵本來就也頗負盛名，甚至有網友以「此生吃過最好吃的牛肉麵」來形容，他們所推出的「半筋半肉風味牛肉麵禮盒」就是想讓民眾在家中輕鬆就能輕鬆復刻，每個肉塊與牛筋都處理相當到位，麵體採用刀削麵口感十足，目前萬豪酒店採用冷凍宅配的方式，一個禮盒中會有兩份牛肉麵，價格為699元（約350元／包）。

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image source: 台北萬豪酒店

第五名－台北遠東香格里拉

台北遠東香格里拉大飯店內的單點人氣冠軍「香傳紅燒牛肉麵」也推出即食包裝，主廚細心熬製的湯頭搭配上美國上等牛肋條，選用寬版麵條讓湯汁完整被吸附在上頭，網友認為即便是在家吃也覺得好像就在現場吃一樣，相當好吃，目前香格里拉的牛肉麵為常溫包裝，兩組一同販售，官網價格為798元（399元／組）。

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image source: 台北遠東香格里拉

第四名－六福皇宮

由六福皇宮主廚監製原味重現，強調牛肉份量超多的「極品牛肉麵」，湯頭的口感上給人更多溫潤的感覺，搭配的是Q彈手打麵條，有網友提到肉塊吃起來也是非常Q談軟嫩，搭上內附的辣油好吃到不行，六福美饌同樣採冷凍宅配，官網售價為一組300元，不過現在官方已經暫停銷售，仍有網友敲碗再次開賣。

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image source: 六福美饌

第三名－誠品行旅

誠品行旅將在餐廳非常受歡迎的牛肉麵重新研發推出「炙燒和牛頰牛肉麵」，選用牛肉中油花分布均勻的精華部位臉頰肉，濃郁的湯頭再搭上一點碳培焦香，特殊的口味讓許多網友難以忘懷，甚至表示吃完會想要再次回購，目前該款牛肉麵為常溫包裝，誠品線上售價為一盒350元，不過最低購買數量為兩盒。

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image source: 誠品線上

第二名－台北喜來登大飯店

台北喜來登的知名招牌菜色「喜來登牛肉麵」現在在家中也可以輕鬆吃到，牛肉採用美國牛肋條，滷製的方式還將牛腩、牛筋分開熬煮非常費工，搭上醇厚清澈的湯頭與特製的麵條，有網友表示每一口都可以讓人回味無窮，其包裝採用冷凍真空包裝的形式，目前寒舍集團的官網價格一份為280元。

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image source: 寒舍集團

第一名－晶華酒店

第一名來自曾拿下台北牛肉麵節優勝的晶華酒店，不僅有紅燒牛肉麵也有清燉牛肉麵的選擇，紅燒牛肉麵還分為常溫與冷凍包裝，清燉則是冷凍包裝，兩種口味都有網友討論到，有網友表示經常可以在賣場看到，買回家吃覺得真材實料，更表示會想再回購，目前無論何種口味、組合算下來單一份都是280元。

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image source: 晶華酒店

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年06月17日至2021年06月16日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『飯店即食牛肉麵』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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