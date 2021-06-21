雨來了！10縣市發布豪大雨特報 慎防致災性降雨

中央氣象局表示，受到西南風影響，易有短延時強降雨，今(21)日苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨，彰化、雲林及嘉義市有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

氣象局也針對台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣發布大雷雨即時訊息，民眾外出多留意。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昨(20)日西南風背風面晴熱，最高溫在東部(宜蘭羅東鎮)36.8度，北部(台北內湖區)也有36.7度，迎風面中南部有局部性豪雨，繼續為中南部水庫提供助益。今(21日)晨觀測資料顯示，苗栗以南已有強回波，伴隨閃電及明顯降雨，其他地區天氣晴朗。

他表示，根據最新(20日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今(21)日鋒面接近，水氣增多，大氣不穩定；苗栗以南有陣雨或雷雨，局部地區有較大降雨，應注意氣象局特報。北台灣及東半部午後亦有局部陣雨的機率。背風面過山沉降，北部、東半部天氣仍炎熱，有36度高溫出現的機率，應注意防中暑。今日各地區氣溫：北部25至36度，中部24至33度，南部24至32度，東部23至36度。

吳德榮說，最新歐洲(ECMWF)模式，模擬明(22)日至週五(25日)「典型梅雨滯留鋒」重返台灣附近徘徊。期間有激發「中、小尺度」對流系統，伴隨「劇烈天氣」及「大量降雨」的機率；雖然對各水庫能繼續補充更多的儲水，但對於其可能「致災」，還是要注意防範。

吳德榮表示，根據最新歐洲模式模擬顯示，週六(26日)至下週三(30日)「梅雨滯留鋒」北移，但「太平洋高壓」並未隨的增強西伸、強度仍偏弱，台灣處在「西南季風」環境，暖濕空氣、源源不絕，為「多雨」的型態，應持續注意「劇烈天氣」及過多的降雨。

他表示，週六至下週一(28日)鋒前西南風，迎風面不定時降雨、有較大雨勢；背風面炎熱、午後亦有降雨機率。下週二、三、大氣更趨不穩定，發生「劇烈天氣」及「大量降雨」的機率提高。不過，已接近模擬的末期，因學理限制而產生的「不確定性」會比較大，應持續觀察最新資料。