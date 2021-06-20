豪雨致36處積淹水 高雄市氣象站預報21日鋒面再臨

高市今天受到西南風與海陸風輻合影響，上半天平地劇烈降雨，大社、仁武等區有短時豪雨，大樹區累積24小時雨量有234毫米，全市積淹水通報36件。高市氣象站預報21日鋒面再臨。

高雄市政府水利局統計至下午3時，積淹水災情通報36件，不過於雨勢趨緩後，積淹水消退35件，另1件田寮區文賢橋水位高漲封橋警戒也於傍晚排除。高市氣象站預報，鋒面持續並易有短延時強降雨。

水利局指出，氣象局今天針對高雄市發布6次大雷雨即時訊息，上午6時44分「災防告警系統」訊息提醒慎防大雷雨。水利局統計至下午4時，大樹區的24小時累計降雨量約234毫米、燕巢區逾200毫米。

水利局指出，上午瞬間強降雨，隨即三級開設，監控防洪設施操作，掌控各地水情監測資訊等，也啟動移動式抽水機因應。

擔心鋒面持續強降雨，高市府副市長林欽榮冒雨視察寶業里、本和里滯洪池，並提醒今天下午4時許逢高潮位，要滯洪池先行排空，以利應付下波強降雨滯洪並指示水利局檢視七賢抽水站，確保機組運作正常等防止水患。

高雄氣象站預報21日鋒面再臨，還有西南風的影響，仍有陣雨雷雨，特別是明日凌晨至上午易有短延時強降雨、局部大雨、豪雨機率；22至24日滯留鋒面及西南風影響，天氣更不穩定，籲民眾要慎防短延時強降雨及雷擊等。