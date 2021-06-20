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侯友宜憂交通量大增「拜託忍耐」 交通部、高鐵回應了

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
新北市統計各交通流量都比上周增加，市長侯友宜呼籲大家用網路替代馬路。圖／取自侯友宜臉書
新北市統計各交通流量都比上周增加，市長侯友宜呼籲大家用網路替代馬路。圖／取自侯友宜臉書

新北市長侯友宜今天稱交通運輸量較上周端午連假上升，尤其高鐵增加72%為最多，擔心民眾有所鬆懈，拜託大家要忍耐。據了解，侯友宜指的高鐵增量部分為板橋站昨天出站人數較上周五多了700人左右，高鐵表示，昨天全台整體運量相較上周六增加約兩成，單日運量有一至二成變化是常態。

侯友宜也提出新北境內國道交通量成長，其中國道5號增52％、國道3號增32％、國道1號增30％。交通部高速公路局統計，昨天國道整體交通量為60百萬車公里，上周六則為53.1萬車公里，增幅一成二左右，高公局表示，上周六為端午連假第一天，指揮中心呼籲民眾減少非必要外出，加上國道實施嚴格的匝道儀控，才有這樣的落差，因此不宜輕易做出如此比較。

針對侯友宜指高鐵交通增量72%部分，據指出，侯友宜是依昨天板橋站出站人數做比較，上周五板橋站出站人數約1千人，這禮拜約1700多人，整體運量還是低於一成，由於基數太低導致增幅看起來很大，加上上周端午連假時，指揮中心及各地方政府都呼籲民眾不要移動，交通運量都壓得特別低，跟昨天相比才會有較大差異。

高鐵表示，昨日整體運量為1萬2千多人次，相較於上周六單日運量近萬人次，增加約2成，但再與更兩周之前的周六比較，則運量約增減一成或相當，高鐵各單日運量因旅客個別旅運需求，有1至2成變化是為常態。

高鐵說，高鐵各車站進出站人數，則因各車站旅客旅次目的不同，加以近期旅客紛紛減少行程影響，至換算成比例後容易出現較大幅度落差。為降低疫情對旅客的影響，除積極配合政府防疫措施，忠實扮演台灣骨幹運輸角色外，更透過持續加強列車與車站清潔消毒，爭取旅客信賴。

高鐵 國道 侯友宜 新北

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