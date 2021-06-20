一張圖看天氣！鋒面發威明起全台有雨 水庫可望狂補血

中央氣象局預報天氣，未來一周鋒面再臨，導致天氣不穩定，「持續幫水庫帶來補血機會」，但要注意劇烈雨勢可能造成不便甚至災害，這段時間易有「短延時強降雨」，可能導致局部地區積淹水，記得提前檢視排水防淹措施，雨勢正強時也避免非必要外出；鋒面附近的中小尺度對流 （雷雨胞）除了帶來瞬間大雨外，也常伴隨雷擊、強陣風等劇烈天氣現象。

氣象局表示，周一西南風持續帶來水氣，加上梅雨鋒面逐漸接近，天氣環境更趨不穩定，降雨情況較周日增加。中南部持續有顯著雨勢，夜間降雨多在沿海，清晨至上午降雨強度增大並往中南部內陸擴展，白天在山區及近山區平地降雨顯著，須慎防短延時強降雨及可能造成的淹積水。

另外，周一時北部地區也將逐漸轉為有短暫陣雨的天氣，尤其入夜之後隨鋒面接近，北部沿海也要留意有局部較大雨勢出現的機率。東半部則為多雲到晴，午後可能有局部短暫雷陣雨的天氣。

氣象局表示，周二至周四鋒面滯留台灣上空，滯留鋒面和西南風同時影響，全台天氣皆不穩定，各地都是斷斷續續降雨的天氣型態。西半部及東北部容易有短暫雷陣雨，並易有短延時強降雨，尤其22日至23日西半部可能出現局部的豪雨，低窪地區慎防淹積水。