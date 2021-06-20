新技術的探索者 攝影家魯夫分享創作歷程

國立台灣美術館舉行藝術家線上座談會，邀請攝影家湯瑪斯‧魯夫現身說法，分享其創作歷程。魯夫說，「我的創作過程就是不斷地探索攝影史上的不同時期與不同技術」，因此才有了行星、負片與像素系列等作品。

原訂於國美館進行的「湯瑪斯‧魯夫―影像之後 1989-2020 攝影作品展」因為新冠肺炎疫情而暫停，策展人馬丁．格曼提到，湯瑪斯‧魯夫的相片記錄了許多重要的歷史，包括中國大外宣時期的文宣以及波斯灣戰爭下的城鎮等。

新技術的嘗試者

談到自己的創作過程，魯夫說，他一路上不斷地探索全新的技術，接受時代的刺激，並進行各種嘗試，「我手邊甚至有一張清單，上面列了各種不同的攝影技術，這些都是我隨時可以嘗試的。」

魯夫提到，創作1989到92年的行星系列前，他的作品以人像攝影為主，但他發現拍攝人像時，影像紀錄的「真實」是可控的，因為攝影師可以對被拍攝者發號施令，以取得自己想要的畫面。所以，星星、天體一類不可控的被拍攝對象也因此引起了他的興趣，而他也在天文學家協助下，透過天文望遠鏡紀錄了一系列的影像。

還原19世紀負片影像

此外，魯夫提到自己的「負片系列」作品。他說，負面系列的相片大多是歷史相片，由維多莉雅時期攝影師拍攝，而是嘗試將自己所搜集的負片重新沖洗出相片，之所以會開始進行這一系列的創作是因為「覺得19世紀英國的攝影技術對我而言很陌生，所以我想嘗試看看用負片創作。」

他說，這些相片使用的是「紙質負片」，與其他地區使用的玻璃板技術不同，很容易因為儲存不良，所以有些損壞，而他則嘗試在沖洗過程中進行調整，若民眾有機會觀賞展覽，仔細觀看相片的話，甚至能夠看到相片上留有負片材質產生的紙質的顆粒影像。

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