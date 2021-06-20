快訊

新北首位中年人接種疫苗後死亡 年僅46歲

贈台灣250萬劑莫德納疫苗 蔡英文感謝美國「患難見真情」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新技術的探索者 攝影家魯夫分享創作歷程

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
湯瑪斯‧魯夫說，自己的創作過程就是在探索攝影史上的不同時期。（直播截圖）
湯瑪斯‧魯夫說，自己的創作過程就是在探索攝影史上的不同時期。（直播截圖）

國立台灣美術館舉行藝術家線上座談會，邀請攝影家湯瑪斯‧魯夫現身說法，分享其創作歷程。魯夫說，「我的創作過程就是不斷地探索攝影史上的不同時期與不同技術」，因此才有了行星、負片與像素系列等作品。

原訂於國美館進行的「湯瑪斯‧魯夫―影像之後 1989-2020 攝影作品展」因為新冠肺炎疫情而暫停，策展人馬丁．格曼提到，湯瑪斯‧魯夫的相片記錄了許多重要的歷史，包括中國大外宣時期的文宣以及波斯灣戰爭下的城鎮等。

新技術的嘗試者

談到自己的創作過程，魯夫說，他一路上不斷地探索全新的技術，接受時代的刺激，並進行各種嘗試，「我手邊甚至有一張清單，上面列了各種不同的攝影技術，這些都是我隨時可以嘗試的。」

魯夫提到，創作1989到92年的行星系列前，他的作品以人像攝影為主，但他發現拍攝人像時，影像紀錄的「真實」是可控的，因為攝影師可以對被拍攝者發號施令，以取得自己想要的畫面。所以，星星、天體一類不可控的被拍攝對象也因此引起了他的興趣，而他也在天文學家協助下，透過天文望遠鏡紀錄了一系列的影像。

還原19世紀負片影像

此外，魯夫提到自己的「負片系列」作品。他說，負面系列的相片大多是歷史相片，由維多莉雅時期攝影師拍攝，而是嘗試將自己所搜集的負片重新沖洗出相片，之所以會開始進行這一系列的創作是因為「覺得19世紀英國的攝影技術對我而言很陌生，所以我想嘗試看看用負片創作。」

他說，這些相片使用的是「紙質負片」，與其他地區使用的玻璃板技術不同，很容易因為儲存不良，所以有些損壞，而他則嘗試在沖洗過程中進行調整，若民眾有機會觀賞展覽，仔細觀看相片的話，甚至能夠看到相片上留有負片材質產生的紙質的顆粒影像。

【更多精采內容，詳見

新冠肺炎 疫情

延伸閱讀

全裸拍寫真瀑布上方竟是蛇巢！男星驚嚇：拿命換來的

和攝影師男友因疫情「分手」 星卉不吃東西七天體重僅剩41

兩主播等11人快篩陽性 壹電視晚間宣布：PCR均陰性

壹電視爆群聚！每日派攝影跟拍侯友宜 新北市府人心惶惶

相關新聞

新技術的探索者 攝影家魯夫分享創作歷程

國立台灣美術館舉行藝術家線上座談會，邀請攝影家湯瑪斯‧魯夫現身說法，分享其創作歷程。魯夫說，「我的創作過程就是不斷地探索攝影史上的不同時期與不同技術」，因此才有了行星、負片與像素系列等作品。

【少年宅煩惱／上】防疫在家遠距教學 易陷人際斷鏈、親子關係緊張

疫情看不到終點，未來恐要有經常在家線上學習的心理準備；台灣兒童權益聯盟發現去年疫情首度爆發後，兒少保護的案件增加，且墜樓意外竟比前年增加4倍；今年疫情警戒升級一個多月的居家防疫期間，親子衝突增加，不少孩子反映常被家長責罵，孩子的人際互動也斷了鏈，讓孩子更不開心，顯示疫情期間孩子的身心狀況應該要更關注。

戴口罩外出「呼吸新鮮空氣」 成了民眾生活日常

新冠疫情三級警戒，又是一周日假期，外戴口罩、保持社交距離成了日常。四口之家的父母利用傍晚時分，帶著二個小孩外出，戴著口罩...

多元支持藝術家 邱瑗：補助獻聲

「沒有表演簡直像是要了藝術家的命」，不過「生活再困頓，藝術家還是都要面對！」但再怎麼困頓，表演藝術家總是要有個溫飽生活！台中國家歌劇院為協助藝術家的生活，提供了多元支持方案，包括線上「聲音演出」的製作經費，讓藝術家們也能「獻聲」賺點生活費。

宜蘭規模3.9地震 台鐵東部幹線延誤

宜蘭今天下午3時3分發生芮氏規模3.9地震，台鐵局表示，受到地震影響，東部幹線宜蘭到和平間各列車將有所延誤，預計下午5時...

醫師提醒打完新冠疫苗應多喝水 只有這種人不行

老年人接種疫苗的安全性引發關注，高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長鍾飲文表示，台灣80歲以上重症率達到43%，致死率有26...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。