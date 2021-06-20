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週二起梅雨鋒重返 有望再助水情

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
氣象專家吳德榮指出，最新歐洲模式，模擬22日至25日典型梅雨滯留鋒重返台灣附近徘徊，有伴隨劇烈天氣及大量降雨的機率。(photo by pixabay)
氣象專家吳德榮指出，最新歐洲模式，模擬22日至25日典型梅雨滯留鋒重返台灣附近徘徊，有伴隨劇烈天氣及大量降雨的機率。(photo by pixabay)

週二起梅雨鋒面在台灣附近徘徊，有助於進一步改善水情！氣象局表示，21日鋒面接近及西南風影響，全台都有降雨機率。氣象專家吳德榮指出，最新歐洲模式，模擬22日至25日典型梅雨滯留鋒重返台灣附近徘徊，有大量降雨的機率。台灣整合防災工程公司總監賈新興表示，22日至24日有機會為西半部水庫帶來不錯的進帳，進一步幫助水情。

週二起梅雨鋒徘徊

氣象局表示，21日鋒面接近及西南風影響，南部有陣雨或雷雨，中部有短暫陣雨或雷雨，易有短延時強降雨並有局部大雨或豪雨發生的機率，北部地區也有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮表示，個年份統計上梅雨滯留鋒雖然以5月中旬至6月中旬，在台灣附近徘徊為最多，但還是有些年早在5月上旬就發生，另有些年則晚至6月下旬。最新歐洲模式，模擬22日至25日典型梅雨滯留鋒重返台灣附近徘徊，期間有激發「中、小尺度」對流系統，伴隨劇烈天氣及大量降雨的機率。

對水情有助益

賈新興指出，目前歐洲和美國模式的預測仍舊差異大，仍以歐洲模式的預測為主要參考的依據，22日至24日受鋒面影響，各地天氣不穩定，彰化以北沿海和平地區域，以及嘉義台南山區易有局部豪雨或大豪雨發生的機會，25日鋒面逐漸北移，西半部仍有局部大雨發生的機會，26日至29日受西南風影響，中部和南部也仍有局部大雨的機會。

能否進一步幫助水情？賈新興表示，22日至24日受鋒面影響，有機會為西半部水庫帶來不錯的進帳，近來新竹、苗栗地區有一些水庫的水位逐漸上升，雖然這波鋒面不確定能否完全解除旱象，但對水情燈號的限制應有進一步幫助。

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