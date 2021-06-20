多元支持藝術家 邱瑗：補助獻聲

「沒有表演簡直像是要了藝術家的命」，不過「生活再困頓，藝術家還是都要面對！」但再怎麼困頓，表演藝術家總是要有個溫飽生活！台中國家歌劇院為協助藝術家的生活，提供了多元支持方案，包括線上「聲音演出」的製作經費，讓藝術家們也能「獻聲」賺點生活費。

面對新冠肺炎疫情從二級警戒升高為三級，台中國家歌劇院的現場演出都停擺；很多國內藝術團體的演出只得暫停、順延，甚至可能取消。歌劇院藝術總監邱瑗受訪時表示，自疫情升為三級警戒並延至28日，歌劇院即暫停開放，國內外表演團體的演出完全停擺。下半年若解除三級警戒，將優先安排國內團體演出。

多元支持國內團體

另外，運用Podcast的傳播特性，也邀請一些資深藝術工作者獻聲製作系列演說（演出），如身兼編劇、導演與劇評的陳煒智主持的「發現音樂劇」系列，一周可以吸引5千人上網收聽；台南人劇團藝術總監蔡柏璋的「說故事．享故事」則累積有1萬人以上收聽。歌劇院會提供相關企劃製作費給主持人。

歌劇院原有的一些藝術家或團體的孵育計畫也儘量給予展延，讓他們可以「慢工出細活」，也能延長一點計畫補助時間；另並邀請一些藝術工作者協助部分研究案等。再者，包括幕後工作人員，歌劇院提供劇場技術研習等課程，由歌劇院提供旅宿補助，讓他們在疫情期間有些生活津貼並以分流方式精進訓練。

國外團體恐再延緩

由於警戒三級後，室內群聚不得超過5人，即使想要事先錄影或線上演出根本不可能，因為連同幕後工作人員，動不動就超過人數，因此對於一些已有錄影演出的表演團體，歌劇院也會提供製作費或版權費等方式，在線上播放，等於也給這些表演團體在疫情期間的經費支持。

由於國外團體受限於防疫規定，無居留權的外國人無法到台灣演出，邱瑗說，會隨著疫情警戒是否降級滾動檢討，對於這段時間無法演出的國內團體，會儘量安排到下半年國外團體空出來的檔期演出。但問題是，如果三級警戒繼續延後，恐也將沒有檔次時間可安排了。

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