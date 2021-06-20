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醫師提醒打完新冠疫苗應多喝水 只有這種人不行

聯合報 / 記者徐如宜蔡孟妤／高雄即時報導
高醫院長鍾飲文表示，接種完疫苗要定時量測體溫多喝水，但洗腎病人要記得打完不能喝太多水。記者徐如宜／翻攝
高醫院長鍾飲文表示，接種完疫苗要定時量測體溫多喝水，但洗腎病人要記得打完不能喝太多水。記者徐如宜／翻攝

老年人接種疫苗的安全性引發關注，高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長鍾飲文表示，台灣80歲以上重症率達到43%，致死率有26.9%，所以特別提醒高齡民眾，真的需要接種疫苗。接種完疫苗要定時量測體溫多喝水，但洗腎病人要記得打完不能喝太多水。

鍾飲文表示，目前美國新冠疫苗施打劑數3億1600多劑，占總人口比率94.50%；施打2劑占總人口比率44.39%，至少施打1劑占總人口比率52.71%。從疫苗開打以來，美國住院人數在各年齡層都明顯下降，大於80歲的死亡率也明顯下降。可以看到美國很多州都已經解禁，慢慢恢復正常的生活，這也是我們努力的目標。

鍾飲文說，在台灣本土確診病列、重症、死亡人數數據上，各個年齡層我們可以看到，80歲以上重症率達到43%，致死率有26.9%，所以特別提醒高齡民眾，真的需要接種疫苗。

大家關注老人打疫苗很危險嗎？鍾飲文表示，截至目前為止，尚未有死亡個案被判定為與疫苗相關。他強調接種後要觀察30分鐘的重要性，因為疫苗會直接引起的死亡為過敏性休克，會在打完 疫苗30分鐘內發生。而與疫苗有關的血栓，主要出現在腦部、肺部與深部靜脈，但大多在接種後第5天到第16天出現，不太可能打完疫苗隔天就血栓死亡。

鍾飲文說，疫苗接種第一天，記得加壓止血1至2分鐘，切勿搓揉，留觀15到30分鐘是非常重要的，定時量體溫並記錄，多喝水，1天要喝2000cc，多休息，均衡飲食。第二到三天，同樣定時量體溫，多喝水，多休息，均衡飲食，若不舒服可以服用普拿疼，如果不適症狀持續為改善就盡速就醫。

鍾飲文提醒，有一種人在接種完不能多喝水，就是洗腎病人，因為多餘的水分沒辦法像正常腎臟功能的人一樣，隨時自我調節，必須在洗腎的時候才能移除。因此會建議備用一些退燒藥，測量體重是監測水分的好方法，若仍有微燒仍可少量補充水分，注意體重。

新冠疫苗 洗腎 血栓

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