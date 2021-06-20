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今年首見水滿了！南化水庫滿庫自然溢流中

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
日來進水豐，南化水庫下午2點後達到滿水位，滿溢的水排入溢洪道將排入下游後堀溪。記者謝進盛／攝影
日來進水豐，南化水庫下午2點後達到滿水位，滿溢的水排入溢洪道將排入下游後堀溪。記者謝進盛／攝影

雨神發威，南化水庫在水庫上游集水區持續降雨，加上從高雄旗山溪甲仙攔河堰越域引水，水庫進帳豐，今天下午2點後，已達到滿庫180公尺，呈現自然溢流，也是今年首例。

南化水庫因去年汛期降雨不理想，水情嚴峻持續探底，上月29日最嚴峻時，一度僅剩下725萬噸，蓄水量僅剩7.97%，水情相當緊張，所幸梅雨到來，降雨多波降在集水區，水量明顯躍升。

今天上午11點水位來到179.51公尺，蓄水量8854萬噸，水庫蓄水量達97.32%，已逼近180公尺滿水位、9098萬噸；當時南區水資源局發言人鄒漢貴副局長直言，今天隨時有可能滿庫。

果然，因山區降雨持續，下午2點順利達到180公尺滿水位，呈現自然溢流，下午3點來到180.18公尺，蓄水量為9190萬噸，滿滿水源流入下游的後堀溪，水利署已經發布水情警訊，請下游南化、玉井居民留意。

南水局說，南化水庫近半月來除上游明顯降雨外，從甲仙攔河堰也越域引水累計超過3620萬噸，「助攻」明顯。

南化水庫 梅雨 水資源

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