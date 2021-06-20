今年首見水滿了！南化水庫滿庫自然溢流中

隨著疫苗不斷增加，台灣也開始分配接種，但自從AZ疫苗施打後傳出多起死亡案例，讓接種率減緩了下來，就有皮膚科醫師在臉書教民眾觀察打疫苗後的身體狀況，通常會出現7種症狀，但皮膚廣泛冒出小出血點就得趕緊就醫。

2021-06-20 11:04