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今年首見水滿了！南化水庫滿庫自然溢流中
雨神發威，南化水庫在水庫上游集水區持續降雨，加上從高雄旗山溪甲仙攔河堰越域引水，水庫進帳豐，今天下午2點後，已達到滿庫180公尺，呈現自然溢流，也是今年首例。
南化水庫因去年汛期降雨不理想，水情嚴峻持續探底，上月29日最嚴峻時，一度僅剩下725萬噸，蓄水量僅剩7.97%，水情相當緊張，所幸梅雨到來，降雨多波降在集水區，水量明顯躍升。
今天上午11點水位來到179.51公尺，蓄水量8854萬噸，水庫蓄水量達97.32%，已逼近180公尺滿水位、9098萬噸；當時南區水資源局發言人鄒漢貴副局長直言，今天隨時有可能滿庫。
果然，因山區降雨持續，下午2點順利達到180公尺滿水位，呈現自然溢流，下午3點來到180.18公尺，蓄水量為9190萬噸，滿滿水源流入下游的後堀溪，水利署已經發布水情警訊，請下游南化、玉井居民留意。
南水局說，南化水庫近半月來除上游明顯降雨外，從甲仙攔河堰也越域引水累計超過3620萬噸，「助攻」明顯。
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