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暴雨驟降！嘉義縣山區多處落石坍方 樹倒橫躺路中

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣166縣道60.7K處今天上午傳出大量落石坍方，倒木橫躺路中，上山道路一度中斷。記者莊祖銘／翻攝
嘉義縣166縣道60.7K處今天上午傳出大量落石坍方，倒木橫躺路中，上山道路一度中斷。記者莊祖銘／翻攝

嘉義縣山區今日豪雨不斷，多處道路出現落石和坍方，竹崎鄉金獅村166縣道往年遇到強降雨便容易出現落石，阿里山公路今天上午也分別出現落石和路樹倒塌橫躺路中，目前狀況都已經排除。

竹崎鄉金獅村166縣道60.7K處今天上午傳出大量落石坍方，並且還有路樹橫躺路中，上山道路一度中斷，金獅村長林炳煌說，近年來該縣道只要遇到大豪雨就會出現路樹傾倒的情形，已協請廠商搶修中，目前單向通行。

中埔鄉山區石硦村和深坑村也傳出零星落石坍方意外，中埔鄉長李碧菁表示，這波降雨來的又急又快，但時雨量不算太多，並未造成像上周那樣嚴重的災情。

另，公路總局第五區養護工程處表示，阿里山公路35.8K及65.8K處分別出現零星落石和路樹傾倒，接近中午時分均已排除，目前雙向接開放通行。

嘉義縣166縣道60.7K處今天上午傳出大量落石坍方，倒木橫躺路中，上山道路一度中斷。記者莊祖銘／翻攝
嘉義縣166縣道60.7K處今天上午傳出大量落石坍方，倒木橫躺路中，上山道路一度中斷。記者莊祖銘／翻攝

落石 路樹 阿里山 嘉義

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