花蓮打造原味直送野菜箱 網購品嘗部落好味道

受疫情影響，民眾減少到市場避免群聚，網路買菜興起。花蓮市公所打造原住民農產線上訂購平台，將原民的新鮮野菜裝箱並在網路上架，只要滿400元就可出貨，享用來自部落的好味道。

花蓮市原住民農產線上訂購平台即日起正式上線，市長魏嘉賢表示，原民食用的野菜不但有豐富的營養元素，更能抵禦自然氣候，透過部落的串聯，市公所向原住民委員會爭取110年度公益彩券回饋金補助，推出「原味直送—箱子裡的部落」數位平台，盼重現並賦予新的原住民野菜價值。

花蓮市公所今年4月開辦農產栽種經營課程，邀請原住民族野菜學校校長吳雪月、老師周畢英書指導學員建立小農友善種植的觀念，有36戶小農報名參加。

這項課程讓部落農民與專業講師、業者菁英、野菜達人等相互交流，也藉此盤點農民在農場規畫、栽種及銷售上的優缺點，加以精進及修正，希望提高農作物的經濟價值，建立小農友善種植的觀念，進而打造「原味直送—箱子裡的部落」品牌。

達固部灣部落農友林金星號召族人友善耕種，部落野菜園不但成為重要的原住民野菜培育基地，更成為鄰近新夏部落文建站長者的開心菜園。

嘎尼按部落農友何昇璁早年在河床找了一塊地開墾，悉心呵護每一樣栽種的作物，每天除蟲、撿蝸牛，堅持不噴灑農藥，讓自然收成的農作物吃起來最健康安心。