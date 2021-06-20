聽新聞
test
0:00 / 0:00
花蓮打造原味直送野菜箱 網購品嘗部落好味道
受疫情影響，民眾減少到市場避免群聚，網路買菜興起。花蓮市公所打造原住民農產線上訂購平台，將原民的新鮮野菜裝箱並在網路上架，只要滿400元就可出貨，享用來自部落的好味道。
花蓮市原住民農產線上訂購平台即日起正式上線，市長魏嘉賢表示，原民食用的野菜不但有豐富的營養元素，更能抵禦自然氣候，透過部落的串聯，市公所向原住民委員會爭取110年度公益彩券回饋金補助，推出「原味直送—箱子裡的部落」數位平台，盼重現並賦予新的原住民野菜價值。
花蓮市公所今年4月開辦農產栽種經營課程，邀請原住民族野菜學校校長吳雪月、老師周畢英書指導學員建立小農友善種植的觀念，有36戶小農報名參加。
這項課程讓部落農民與專業講師、業者菁英、野菜達人等相互交流，也藉此盤點農民在農場規畫、栽種及銷售上的優缺點，加以精進及修正，希望提高農作物的經濟價值，建立小農友善種植的觀念，進而打造「原味直送—箱子裡的部落」品牌。
達固部灣部落農友林金星號召族人友善耕種，部落野菜園不但成為重要的原住民野菜培育基地，更成為鄰近新夏部落文建站長者的開心菜園。
嘎尼按部落農友何昇璁早年在河床找了一塊地開墾，悉心呵護每一樣栽種的作物，每天除蟲、撿蝸牛，堅持不噴灑農藥，讓自然收成的農作物吃起來最健康安心。
原味直送野菜箱每周五結單，每周二出貨，配送時間為1至2天，收貨地點為花蓮市、新城鄉及吉安鄉均免運費送達。若收貨地址非免運區內，則以宅急便低溫配送。詳情可上網https://mapolongkita.com/查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言