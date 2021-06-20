梨山雨後現美景 虹霓同現掛高空

台中市梨山地區昨天斷斷續續下著雨，雨停後，下午5時20分出現虹霓同掛高空景色，梨山國中小美術老師蔡佩君拍下照片，在新冠肺炎疫情期間，美麗的自然奇景療癒悶壞的心情。

受到新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，學校停課，公共場所暫停使用，民眾自主在家儘量不出門，宅在家的日子，大人及小孩心情難免波動。

梨山國中小校長洪永明今天接受採訪指出，因為疫情學校採取遠距教學，昨天雖是週末，但是山區學校仍是上課時間，由於昨天起梨山地區開始下起間歇小雨，到了下午雨停了，傍晚5時20分許，走出戶外，就看到天空出現虹霓同現的美景，於是美術老師蔡佩君就隨手拍下這美麗身影，而另一名老師夏玉林也拍下影片。

洪永明表示，他在梨山擔任校長約有4年，之前雖也曾見過此美景1、2次，但都沒有這次這麼完整觀賞到，在梨山觀賞彩虹跟平地不一樣，在平地是仰望欣賞，但在山區則是平視，有一種往下看的感覺。

洪永明說，平常大家見到的大多是一道彩虹，同時看到虹與霓的機率較低，在疫情期間，大家心情都悶悶的，看到美麗自然奇景，心情都覺得豁然開朗。