高雄一夜暴雨 孕婦駕車誤闖積水受困

氣象局今天上午對高雄市、屏東縣持續發布大雷雨警報，其中燕巢區3小時累積雨量已達102毫米，一名29歲孕婦今天上午9時許駕車行經燕巢交流道，義大醫院往國道十號方向，疑因路面積水半個輪胎高，車子拋錨受困報案，消防人員抵達時女子已自行脫困，腹部不適送醫。

消防人員今天上午9點40分獲報，派燕巢分隊2車4人前往，抵達現場時該名女子已自行脫困，因水淹膝蓋，非常難以前行，女子只能暫時將車停在路上，由友人及救護人員、員警協助，緩慢走向救護車，女子表示腹部不適，救護人員評估後送醫檢查。

受西南風影響，高雄市區今晨陸續出現大量雨勢，根據高雄氣象站發布高雄市災害性天氣即時訊息，3小時推移累積雨量大於100毫米地區包含田寮區106毫米、燕巢區102毫米、大樹區230.5毫米，1小時推移累積雨量大於40毫米為美濃區44毫米等。