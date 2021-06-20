高雄一夜暴雨 孕婦駕車誤闖積水受困
氣象局今天上午對高雄市、屏東縣持續發布大雷雨警報，其中燕巢區3小時累積雨量已達102毫米，一名29歲孕婦今天上午9時許駕車行經燕巢交流道，義大醫院往國道十號方向，疑因路面積水半個輪胎高，車子拋錨受困報案，消防人員抵達時女子已自行脫困，腹部不適送醫。
消防人員今天上午9點40分獲報，派燕巢分隊2車4人前往，抵達現場時該名女子已自行脫困，因水淹膝蓋，非常難以前行，女子只能暫時將車停在路上，由友人及救護人員、員警協助，緩慢走向救護車，女子表示腹部不適，救護人員評估後送醫檢查。
受西南風影響，高雄市區今晨陸續出現大量雨勢，根據高雄氣象站發布高雄市災害性天氣即時訊息，3小時推移累積雨量大於100毫米地區包含田寮區106毫米、燕巢區102毫米、大樹區230.5毫米，1小時推移累積雨量大於40毫米為美濃區44毫米等。
24小時累積雨量大於80毫米地區包含那瑪夏區97.5毫米、茂林區106毫米、甲仙區136.5毫米等。水利署今晨6時起也陸續針對新興、前金、苓雅、前鎮、鳳山、鳥松、三民、大寮、楠梓、左營、仁武、大社、大樹、燕巢等區發布二級淹水警戒。
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