南化水庫不到50公分滿水位 南水局：今可能自然溢流

持續降雨，水庫上游集水區進水穩定及甲仙攔河堰持續越域引水，南化水庫進水量持續大進補，今天上午11點離滿水位不到50公分，最快今天可能達滿水位自然溢流，對比上月底水庫瀕臨見底窘況，讓外界再度見識大自然威力。

山區連日來降雨，南化水庫今凌晨0時至上午11點累積約降下60毫米雨量，根據水利署南區水資源局水情資料顯示，至今天上午11點，南化水庫水位來到179.51公尺，蓄水量8854萬噸，水庫蓄水量達97.32%，已逼近180公尺滿水位、9098萬噸；有可能今天稍晚就達滿水位，呈現自然溢流。

而攸關台南水情關鍵的曾文、烏山頭水庫，上午10點曾文為1億3千133萬噸，烏山頭4千729萬噸，蓄水量分別為25.77%、60.18%，合計1億7千862萬噸，平均蓄水量為30.37％，對比前一天兩水庫蓄水量1億七千104萬噸、29.08%，水量又進帳761萬噸。

因今凌晨起曾文、烏山頭水庫集水區都降雨，其中曾文水庫已降下42毫米，水庫蓄水量還會持續上升。不少農民也關心台南二期稻作是否如期供灌，據知，水利署將於本月23日開會討論，屆時將更明朗。