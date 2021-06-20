南投縣北港溪溫泉區 金泉獎最佳旅遊推薦獎摘金

「台灣溫泉界奧斯卡」金泉獎評比出爐，南投縣北港溪溫泉區從全台19個溫泉區中脫穎而出，榮獲「最佳旅遊推薦獎」金獎，是繼上屆「最佳CP值獎」金獎後再獲肯定，北港溪溫泉區則表示，將繼續強化包裝行銷打造成南投觀光新亮點。

中華民國溫泉協會理事長李吉田指出，台灣溫泉品質絕佳，泡湯成為台灣人生活中的一部分，更在結合美食，融入各地特色、自然生態、人文典故、風土民情，凸顯其特有的溫泉文化，造就以休閒、度假、養生的台灣溫泉區，進而推廣發展溫泉觀光。

金泉獎是由交通部觀光局舉辦的全國性選拔，藉由金泉獎選拔顯現出各地溫泉區特色，經民眾投票、專家學者實地訪查2階段綜合評選，過程中各縣市動員業界行銷，同時讓溫泉產業成為國內外的矚目焦點。

而今年金泉獎由全台19個溫泉區角逐，經5個多月時間票選及評比，最大獎「十泉十美獎」由宜蘭礁溪溫泉區奪冠，南投縣北港溪溫泉區則拿下「最佳旅遊推薦獎」第1名金獎，是繼上屆「最佳CP值獎」金獎殊榮後，再次受到金泉獎肯定。

北港溪溫泉觀光發展協會理事長李浩瑋說，北港溪溫泉因發展起步較慢，知名度較不及老字號溫泉區，但因當地溫泉與廬山溫泉同屬紅香、瑞岩泉脈，泉質PH值7.4屬弱酸性碳酸泉，水質透明，泉質細滑滋潤，近年也逐漸打開能見度。