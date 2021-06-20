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南投縣北港溪溫泉區 金泉獎最佳旅遊推薦獎摘金

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣北港溪溫泉區獲2021金泉獎「最佳旅遊推薦獎」金獎。圖／北港溪溫泉觀光發展協會提供
南投縣北港溪溫泉區獲2021金泉獎「最佳旅遊推薦獎」金獎。圖／北港溪溫泉觀光發展協會提供

「台灣溫泉界奧斯卡」金泉獎評比出爐，南投縣北港溪溫泉區從全台19個溫泉區中脫穎而出，榮獲「最佳旅遊推薦獎」金獎，是繼上屆「最佳CP值獎」金獎後再獲肯定，北港溪溫泉區則表示，將繼續強化包裝行銷打造成南投觀光新亮點。

中華民國溫泉協會理事長李吉田指出，台灣溫泉品質絕佳，泡湯成為台灣人生活中的一部分，更在結合美食，融入各地特色、自然生態、人文典故、風土民情，凸顯其特有的溫泉文化，造就以休閒、度假、養生的台灣溫泉區，進而推廣發展溫泉觀光。

金泉獎是由交通部觀光局舉辦的全國性選拔，藉由金泉獎選拔顯現出各地溫泉區特色，經民眾投票、專家學者實地訪查2階段綜合評選，過程中各縣市動員業界行銷，同時讓溫泉產業成為國內外的矚目焦點。

而今年金泉獎由全台19個溫泉區角逐，經5個多月時間票選及評比，最大獎「十泉十美獎」由宜蘭礁溪溫泉區奪冠，南投縣北港溪溫泉區則拿下「最佳旅遊推薦獎」第1名金獎，是繼上屆「最佳CP值獎」金獎殊榮後，再次受到金泉獎肯定。

北港溪溫泉觀光發展協會理事長李浩瑋說，北港溪溫泉因發展起步較慢，知名度較不及老字號溫泉區，但因當地溫泉與廬山溫泉同屬紅香、瑞岩泉脈，泉質PH值7.4屬弱酸性碳酸泉，水質透明，泉質細滑滋潤，近年也逐漸打開能見度。

而北港溪溫泉今年在南投縣長林明溱動員拉票及全縣產官學界通力合作下，在金泉獎中獲得好成績，後續將再強化該泉區橫跨國姓、仁愛，生態、原民文化等觀光軸線多元特性，經地區資源整合包裝及行銷推廣，打造成南投觀光新亮點。

南投縣北港溪溫泉區獲2021金泉獎「最佳旅遊推薦獎」金獎。圖／北港溪溫泉觀光發展協會提供
南投縣北港溪溫泉區獲2021金泉獎「最佳旅遊推薦獎」金獎。圖／北港溪溫泉觀光發展協會提供
南投縣北港溪溫泉區獲2021金泉獎「最佳旅遊推薦獎」金獎。圖／北港溪溫泉觀光發展協會提供
南投縣北港溪溫泉區獲2021金泉獎「最佳旅遊推薦獎」金獎。圖／北港溪溫泉觀光發展協會提供

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