雨炸高雄！高麗菜腐爛堆成小山 農民欲哭無淚

高雄近期天氣陰晴不定，上午豪雨，下午放晴，導致不少葉菜類農作物來不及搶收就腐爛，加上疫情期間，餐廳生意減少，學校停課沒有團膳；不少冷凍蔬菜沒有銷路，只好退回丟棄至田裡當肥料，田地也瀰漫著腐臭味；農民嘆，心血全都白費，但不丟又沒辦法。

受豪雨影響，不少葉菜類浸泡在水中，加上豪雨過後出太陽，導致農作物加速腐爛，今天高雄15個區列為雷雨警示區；不少農民擔憂作物受損擴大，一早便前往田地搶收。

劉姓農民表示，這幾天都在搶收作物，每天一大早就要趕到農地，同時也將凍壞的高麗菜載回田裡丟棄當作肥料。

「把心血丟棄，就像在丟新台幣」，劉姓農民說，這兩天大概載了40多趟，每趟都滿載上百顆，若以一塊30元計算，初估也損失上百萬。