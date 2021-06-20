快訊

防打疫苗猝死有撇步 長輩3大疑問一次解答

高嘉瑜喬疫苗基層炸鍋 康裕成：中評會無法主動處理違紀

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雨炸高雄！高麗菜腐爛堆成小山 農民欲哭無淚

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
這兩天豪雨，責成許多農作物浸泡腐爛，梓官區農民將腐爛高麗菜載運到農地丟棄。記者陳弘逸／攝影
這兩天豪雨，責成許多農作物浸泡腐爛，梓官區農民將腐爛高麗菜載運到農地丟棄。記者陳弘逸／攝影

高雄近期天氣陰晴不定，上午豪雨，下午放晴，導致不少葉菜類農作物來不及搶收就腐爛，加上疫情期間，餐廳生意減少，學校停課沒有團膳；不少冷凍蔬菜沒有銷路，只好退回丟棄至田裡當肥料，田地也瀰漫著腐臭味；農民嘆，心血全都白費，但不丟又沒辦法。

受豪雨影響，不少葉菜類浸泡在水中，加上豪雨過後出太陽，導致農作物加速腐爛，今天高雄15個區列為雷雨警示區；不少農民擔憂作物受損擴大，一早便前往田地搶收。

劉姓農民表示，這幾天都在搶收作物，每天一大早就要趕到農地，同時也將凍壞的高麗菜載回田裡丟棄當作肥料。

「把心血丟棄，就像在丟新台幣」，劉姓農民說，這兩天大概載了40多趟，每趟都滿載上百顆，若以一塊30元計算，初估也損失上百萬。

記者實地走訪梓官區農地，農民將腐爛的高麗菜堆上貨車，就算隔著口罩，仍能聞到陣陣腐臭味；農民無奈表示，作物賣若賣不出去已經虧本，又須花錢請人處理腐壞葉菜。

梓官區農民將腐爛高麗菜丟棄農田作為肥料。記者陳弘逸／攝影
梓官區農民將腐爛高麗菜丟棄農田作為肥料。記者陳弘逸／攝影
梓官區農民將腐爛高麗菜丟棄農田作為肥料。記者陳弘逸／攝影
梓官區農民將腐爛高麗菜丟棄農田作為肥料。記者陳弘逸／攝影
農民將腐爛高麗菜放到集貨場，等待丟棄數量多到堆成一座小山。記者陳弘逸／攝影
農民將腐爛高麗菜放到集貨場，等待丟棄數量多到堆成一座小山。記者陳弘逸／攝影
這兩天豪雨，責成許多農作物浸泡腐爛，梓官區農民將腐爛高麗菜載運到農地丟棄。記者陳弘逸／攝影
這兩天豪雨，責成許多農作物浸泡腐爛，梓官區農民將腐爛高麗菜載運到農地丟棄。記者陳弘逸／攝影

農民 豪雨 農地

延伸閱讀

向防疫英雄致敬 高雄一百臉書紀錄堅守崗位者辛勞

不滿前妻與人曖昧 高雄男擄走情敵打成腦震盪

高雄橋頭1字頭價 吸引首購族群目光

只差2歲 高雄美濃80歲嬤陪丈夫打疫苗

相關新聞

南化水庫不到50公分滿水位 南水局：今可能自然溢流

持續降雨，水庫上游集水區進水穩定及甲仙攔河堰持續越域引水，南化水庫進水量持續大進補，今天上午11點離滿水位不到50公分，...

雨炸高雄！高麗菜腐爛堆成小山 農民欲哭無淚

高雄近期天氣陰晴不定，上午豪雨，下午放晴，導致不少葉菜類農作物來不及搶收就腐爛，加上疫情期間，餐廳生意減少，學校停課沒有...

皮膚科醫師曝打完新冠疫苗7症狀 廣泛出現紅點快就醫

隨著疫苗不斷增加，台灣也開始分配接種，但自從AZ疫苗施打後傳出多起死亡案例，讓接種率減緩了下來，就有皮膚科醫師在臉書教民眾觀察打疫苗後的身體狀況，通常會出現7種症狀，但皮膚廣泛冒出小出血點就得趕緊就醫。

預防新冠肺炎「隱性缺氧」致命 選購血氧機有3步驟

新冠肺炎疫情近月來加溫，發生多起感染者在家猝死的案例，醫界認為是「隱形缺氧」，建議準備血氧濃度偵測儀，隨時留意，因此網路...

明起鋒面靠近天氣更不穩 氣象局：雨區從南部擴及北部

今天中南部受西南風影響出現豪雨甚至大雷雨，中央氣象局表示，明天鋒面將靠近台灣，天氣更不穩定，周二至周四鋒面系統來到台灣上...

德基水庫上月蓄水率1.21% 今天上升到25.1%

台中以南今天有豪大雨特報，許多市區平地下大雨，但德基水庫集水區今天只有小雨，大甲溪發電廠希望周二的另一波鋒面帶來集水區雨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。