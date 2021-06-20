聽新聞
test
0:00 / 0:00
雨炸高雄！高麗菜腐爛堆成小山 農民欲哭無淚
高雄近期天氣陰晴不定，上午豪雨，下午放晴，導致不少葉菜類農作物來不及搶收就腐爛，加上疫情期間，餐廳生意減少，學校停課沒有團膳；不少冷凍蔬菜沒有銷路，只好退回丟棄至田裡當肥料，田地也瀰漫著腐臭味；農民嘆，心血全都白費，但不丟又沒辦法。
受豪雨影響，不少葉菜類浸泡在水中，加上豪雨過後出太陽，導致農作物加速腐爛，今天高雄15個區列為雷雨警示區；不少農民擔憂作物受損擴大，一早便前往田地搶收。
劉姓農民表示，這幾天都在搶收作物，每天一大早就要趕到農地，同時也將凍壞的高麗菜載回田裡丟棄當作肥料。
「把心血丟棄，就像在丟新台幣」，劉姓農民說，這兩天大概載了40多趟，每趟都滿載上百顆，若以一塊30元計算，初估也損失上百萬。
記者實地走訪梓官區農地，農民將腐爛的高麗菜堆上貨車，就算隔著口罩，仍能聞到陣陣腐臭味；農民無奈表示，作物賣若賣不出去已經虧本，又須花錢請人處理腐壞葉菜。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言