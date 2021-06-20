明起鋒面靠近天氣更不穩 氣象局：雨區從南部擴及北部

今天中南部受西南風影響出現豪雨甚至大雷雨，中央氣象局表示，明天鋒面將靠近台灣，天氣更不穩定，周二至周四鋒面系統來到台灣上空，西半部有短延時強降雨、局部大雨或豪雨，周五鋒面才遠離，但各地仍有短暫陣雨、雷雨。

氣象局預報員謝佩芸表示，台灣天氣今天主要受到西南風影響，不過鋒面位置已經抵達台灣北部海面，明天鋒面位置將會更加靠近台灣，天氣比起今天更不穩定，降雨區域也擴大，除了中南部仍會有顯著降雨以外，北部也會出現短暫陣雨及雷雨。

周二至周四期間，鋒面系統將來到台灣上空，謝佩芸表示，全台各地天氣明顯不穩定，西半部有短延時強降雨、局部大雨或豪雨，鋒面系統附近容易有中小尺度對流系統發展，但整個發展時間僅幾個小時，發展位置又隨機，這段期間天氣狀況不穩定，要留意短時強降雨及又大又急的瞬間雨勢。

謝佩芸說，鋒面周五才會遠離，當天仍有降雨但逐漸趨緩，中南部及北部都有短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲、午後有短暫雨。