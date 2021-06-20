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對流從中南部沿海往內陸逼近 慎防「又大又急的驟雨」

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
高雄市三民區澄清路積淹水情形。記者邱奕能／翻攝
高雄市三民區澄清路積淹水情形。記者邱奕能／翻攝

受西南風影響，台中以南今天都發布豪雨、大雨特報，多地積淹水，中央氣象局表示，中南部地區清晨開始就有明顯對流回波發展，且逐漸從沿海往內陸推進，今天一整天都要慎防「又大又急的驟雨」；北部、東半部則位於背風面，天氣炎熱，可能出現36度以上高溫。

氣象局統計，今天截至上午10時30分為止，累積雨量測站前五名都位於高雄市，第一是大樹區溪埔里192毫米，其次依序為燕巢區金山里178毫米、燕巢區國道3號北向285公里的175毫米、燕巢區尖山里171毫米、大社區公所161毫米；另外屏東縣潮州鎮、崁頂鄉、南州鄉及南投縣竹山鎮等地，累積雨量也都超過150毫米。

氣象局預報員謝佩芸表示，今天台灣附近受西南風影響，中南部地區天氣相當不穩定，容易出現短暫陣雨或雷雨，局部地區甚至有「又大又急的驟雨」。今天中南部地區有明顯對流回波發展，且從沿海地區逐漸往內陸推進，從清晨開始，屏東、高雄、南投都出現時雨量80毫米以上的短延時強降雨，要留意積淹水現象。

謝佩芸說，今天預計一直到下午期間，中南部都有短暫陣雨或雷雨，尤其靠近山麓地帶累積雨量較多，外出一定要記得攜帶雨具備用。

謝佩芸說，北部及東半部今天屬於背風面，天氣穩定且炎熱，尤其東半部花東縱谷及東南部地區受沉降作用影響，可能出現36度以上高溫。根據氣象局統計，今天上午10時新北市三貂角已經出現35.5度高溫，台北市社子35.4度、宜蘭縣羅東35.1度。

中央氣象局持續發布豪雨特報，西南風影響，易有短延時強降雨，今天雲林縣、南投縣、高雄市、屏東縣地區及嘉義縣山區有局部大雨或豪雨，苗栗至彰化、嘉義、台南地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

中南部地區清晨開始就有明顯對流回波發展，且逐漸從沿海往內陸推進，今天一整天都要慎防「又大又急的驟雨」。圖／取自氣象局網站
中南部地區清晨開始就有明顯對流回波發展，且逐漸從沿海往內陸推進，今天一整天都要慎防「又大又急的驟雨」。圖／取自氣象局網站

氣象局 屏東縣 雨量

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