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皮膚科醫師曝打完新冠疫苗7症狀 廣泛出現紅點快就醫

聯合新聞網 / 綜合報導
接種疫苗示意圖。 美聯社
接種疫苗示意圖。 美聯社

隨著疫苗不斷增加，台灣也開始分配接種，但自從AZ疫苗施打後傳出多起死亡案例，讓接種率減緩了下來，就有皮膚科醫師在臉書教民眾觀察打疫苗後的身體狀況，通常會出現7種症狀，但皮膚廣泛冒出小出血點就得趕緊就醫。

皮膚科醫師黃昭瑜在臉書上寫道，新冠疫苗施打後的反應會分成「急性過敏反應（Immediate）」和「延遲性反應（Delayed）」兩種，「急性過敏反應」是指注射疫苗後最好觀察30分鐘，看看是否會出現氣喘、腫脹、昏厥等作用。

至於「延遲性反應」則會出現7種症狀：

1.局部注射反映／新冠手臂（COVID arm)：發生時間為1-5天

2.蕁麻疹：發生時間第一針3-8天、第二針2-5天

3.麻疹樣：發生時間第一針3-8天、第二針2-5天

4.延遲性手臂腫脹：發生時間第一針7-11天、第二針2-5天

5.紅斑性肢痛症：發生時間第一針7-12天、第二針1-4天

6.注射填充物紅腫

7.皮下廣泛小出血點：血栓血小板低下

黃昭瑜醫師表示，第1到第6項屬於輕微反應，是正常的延遲性過敏反應，比較常出現在mRNA疫苗，如莫德納、BNT疫苗，但第7項非常罕見，通常會合併全身倦怠、肚子痛等症狀，必須與血管炎區分，且必須儘速就醫，而且比較常出現在腺病毒疫苗，如AZ、嬌生疫苗。

黃昭瑜說發生這些症狀時不用太害怕，可以求助皮膚科醫師來開立口服藥物搭配藥膏，並且冰敷就可以緩解，之後可以繼續接種第二劑疫苗；但如果施打後30分鐘到4小時內出現嚴重的血管神經性水腫、氣喘等狀況，則是急性嚴重過敏，就表示不適合施打這個疫苗

文末黃昭瑜提醒民眾，施打疫苗是最好預防重症的方法，而且能打到的疫苗就是最好的疫苗，因此呼籲大家有疫苗就去打。

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