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德基水庫上月蓄水率1.21% 今天上升到25.1%

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
德基水庫集水區今天下小雨，雨勢不大。圖／民眾提供
德基水庫集水區今天下小雨，雨勢不大。圖／民眾提供

台中以南今天有豪大雨特報，許多市區平地下大雨，但德基水庫集水區今天只有小雨，大甲溪發電廠希望周二的另一波鋒面帶來集水區雨量，德基水庫受到上波鋒面雨量幫助，今天水庫蓄水量已升到25.1%，上月23日，蓄水量曾跌到1.21%，當時令人憂心水荒。

台中市今天各地下大雨，下游石岡壩也有雨勢進流量，昨天還放流，下游水壩水量多，德基水庫持續未放水，水庫水位持續上升，今天上午7點，水位達1356.18公尺，蓄水量4687萬噸，比昨天增加128萬噸，蓄水率25.1%；大甲溪發電廠表示，這波鋒面比較小，德基水庫集水區今天只有小雨。

大甲溪發電廠表示，這波鋒面較小，雨勢主要下在下游及平地，天輪、馬鞍壩等水量足以供應下游石岡壩民生用水，德基水庫最近都不會放水到下游，水庫持續蓄水，希望後天的另一波鋒面帶來集水區雨量；今天上午7點，德基水庫水位1356.18公尺，進流量14cms，蓄水量4687萬噸。

水庫 雨量 大雨特報

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