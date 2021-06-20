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豪雨特報屏東潮州鎮3小時降雨量全台第二 積水退得快
屏東豪雨特報，中央氣象局針對高雄、屏東縣發布大雷雨即時訊息，根據中央氣象局雨量觀測資料，屏東縣潮州鎮3小時累計雨量達140毫米，是全台第二，九如鄉130.5毫米，排全台第三，屏東縣潮州鎮僅部分零星淹水，大雨來得快，積淹水退得快。
屏東縣潮州鎮容易積水區域包括，富春里光輪路綠溪旁、五魁里晉江路、大同路大同市場兩側、長春路長春2巷，鎮內僅部分零星積水，水都已退去。
一早有網友在「屏東縣潮州鎮」臉書社團PO文，五福路與萬年路交叉口，只要大雨不停，角落都會淹水。潮州鎮主秘王建元說，五福路與萬年路，四個角落只有一處積水，研判是有地方阻塞，已經請同仁安排時間清查阻塞點清淤，未來萬年路會比照自由路，施作雨水下水道排水系統；該路段第一階段勞務已發包完成，雨水下水道施工完成後，就可以解決可能積水的問題。
另外，東港鎮台17線往北方向，外側車道路面積積水、東港鎮沿海路（東京花園前）往分局方向，機車車道路面積水，水深約10公分，車輛仍可通行；新園鄉港西村中和路段、善良宮前，路面也有積水約10公分，車輛均可通行。
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