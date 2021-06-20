快訊

國軍桃園總醫院急門診暫停 傳2護理師打過疫苗確診

喘過才知苦！當血氧開始掉 他喘到連擦屁股都無力

聽新聞
test
0:00 / 0:00

豪雨特報屏東潮州鎮3小時降雨量全台第二 積水退得快

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣東港鎮台17線往北方向，外側車道路面積水約10公分，車輛仍可通行，警方現場擺放交通錐提醒駕駛。圖／警方提供
屏東縣東港鎮台17線往北方向，外側車道路面積水約10公分，車輛仍可通行，警方現場擺放交通錐提醒駕駛。圖／警方提供

屏東豪雨特報，中央氣象局針對高雄、屏東縣發布大雷雨即時訊息，根據中央氣象局雨量觀測資料，屏東縣潮州鎮3小時累計雨量達140毫米，是全台第二，九如鄉130.5毫米，排全台第三，屏東縣潮州鎮僅部分零星淹水，大雨來得快，積淹水退得快。

屏東縣潮州鎮容易積水區域包括，富春里光輪路綠溪旁、五魁里晉江路、大同路大同市場兩側、長春路長春2巷，鎮內僅部分零星積水，水都已退去。

一早有網友在「屏東縣潮州鎮」臉書社團PO文，五福路與萬年路交叉口，只要大雨不停，角落都會淹水。潮州鎮主秘王建元說，五福路與萬年路，四個角落只有一處積水，研判是有地方阻塞，已經請同仁安排時間清查阻塞點清淤，未來萬年路會比照自由路，施作雨水下水道排水系統；該路段第一階段勞務已發包完成，雨水下水道施工完成後，就可以解決可能積水的問題。

另外，東港鎮台17線往北方向，外側車道路面積積水、東港鎮沿海路（東京花園前）往分局方向，機車車道路面積水，水深約10公分，車輛仍可通行；新園鄉港西村中和路段、善良宮前，路面也有積水約10公分，車輛均可通行。

屏東縣新園鄉港西村中和路段、善良宮前，路面積水約10公分，車輛仍可通行。圖／警方提供
屏東縣新園鄉港西村中和路段、善良宮前，路面積水約10公分，車輛仍可通行。圖／警方提供
屏東縣東港鎮沿海路往東港分局方向，與往北方向外側機車車道路面積水，水深約10公分，車輛可通行，擺放交通錐提醒用路人。圖／警方提供
屏東縣東港鎮沿海路往東港分局方向，與往北方向外側機車車道路面積水，水深約10公分，車輛可通行，擺放交通錐提醒用路人。圖／警方提供
屏東豪雨特報，中央氣象局針對高雄、屏東縣發布大雷雨即時訊息，根據中央氣象局雨量觀測資料，屏東縣潮州鎮3小時累計雨量達140毫米是全台第二，大雨來得快、積水也退得快。圖／警方提供
屏東豪雨特報，中央氣象局針對高雄、屏東縣發布大雷雨即時訊息，根據中央氣象局雨量觀測資料，屏東縣潮州鎮3小時累計雨量達140毫米是全台第二，大雨來得快、積水也退得快。圖／警方提供

屏東縣 淹水 東港

延伸閱讀

高雄15區遭大雷雨覆蓋 燕巢部分路段傳淹水達20公分深

高雄大樹區3小時下175毫米 水利局長：積水陸續退了

高市大雷雨多處積水 寶業里滯洪池滿水位

屏東縣連12天+0 潘孟安至注射站感謝冒雨接種長者

相關新聞

預防新冠肺炎「隱性缺氧」致命 選購血氧機有3步驟

新冠肺炎疫情近月來加溫，發生多起感染者在家猝死的案例，醫界認為是「隱形缺氧」，建議準備血氧濃度偵測儀，隨時留意，因此網路...

西南風發威！ 中南部9縣市豪雨及大雨特報 注意雷擊

中央氣象局上午8時25分發布豪雨特報，西南風影響，易有短延時強降雨，今天南投縣、高雄市、屏東縣地區及雲林山區有局部大雨或...

居家快篩試劑 便利商店、藥局可買到

衛福部食藥署核准五家居家抗原或核酸快篩試劑，並公布，檢出陽性者，需赴醫院或社區篩檢站再次採檢，若正在執行居家檢疫隔離者，...

豪雨特報屏東潮州鎮3小時降雨量全台第二 積水退得快

屏東豪雨特報，中央氣象局針對高雄、屏東縣發布大雷雨即時訊息，根據中央氣象局雨量觀測資料，屏東縣潮州鎮3小時累計雨量達14...

高雄15區遭大雷雨覆蓋 燕巢部分路段傳淹水達20公分深

近日高雄接連大雨，今天高雄氣象站發布大雷雨示警區，高雄共涵蓋15個區，北高雄、大岡山地區皆列在其中；上午燕巢區鳳旗路，以...

高雄大樹區3小時下175毫米 水利局長：積水陸續退了

高雄市區今天凌晨開始出現雨勢，滂沱大雨聲與震天雷聲，讓人一夜難眠，高雄市鳳山行政區周邊、仁武區澄觀路、三民區澄清路等地，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。