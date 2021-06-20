快訊

國軍桃園總醫院急門診暫停 傳2護理師打過疫苗確診

喘過才知苦！當血氧開始掉 他喘到連擦屁股都無力

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄15區遭大雷雨覆蓋 燕巢部分路段傳淹水達20公分深

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
燕巢區3小時累積雨量達113.5毫米，鳳旗路傳積水消息，水深達20公分，約半個汽車輪胎高。圖／民眾提供
燕巢區3小時累積雨量達113.5毫米，鳳旗路傳積水消息，水深達20公分，約半個汽車輪胎高。圖／民眾提供

近日高雄接連大雨，今天高雄氣象站發布大雷雨示警區，高雄共涵蓋15個區，北高雄、大岡山地區皆列在其中；上午燕巢區鳳旗路，以及樹德科技大學前方道路皆出現積水約20公分深，警方獲報實施交通管制；積水尚未退去，雷雨警訊預計持續到10時許。

據高雄市氣象統計，上午8時40分，3小時推移累積雨量大於100毫米地區，燕巢區113.5毫米、大樹區168.5毫米、大社區146.5毫米、仁武區105毫米；24小時推移累積雨量大於80毫米地區分別有，楠梓區161毫米、橋頭區115毫米、岡山區109毫米、阿蓮區123.5毫米。

高雄氣象站指出，高雄共15個區為大雷雨示警區，包括楠梓區、岡山區、橋頭區、燕巢區、田寮區、阿蓮區、路竹區、永安區等區。

受豪雨影響，燕巢區3小時累積雨量達113.5毫米，於上午7時許鳳旗路，以及樹科大前傳積水消息，水深達20公分，約半個汽車輪胎高；警方獲報後，到場放置交通錐管制，積水目前尚未消退。

高雄氣象站今天上午持續發布，大雷雨即時訊息，預計持續到9時45分；氣象站提醒，慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度，路面濕滑，步行與開車請注意安全。

燕巢區3小時累積雨量達113.5毫米，樹科大前傳積水消息，水深達20公分，約半個汽車輪胎高。圖／民眾提供
燕巢區3小時累積雨量達113.5毫米，樹科大前傳積水消息，水深達20公分，約半個汽車輪胎高。圖／民眾提供

岡山 大雷雨 雨量

延伸閱讀

高市大雷雨多處積水 寶業里滯洪池滿水位

不滿前妻與人曖昧 高雄男擄走情敵打成腦震盪

高雄橋頭1字頭價 吸引首購族群目光

只差2歲 高雄美濃80歲嬤陪丈夫打疫苗

相關新聞

預防新冠肺炎「隱性缺氧」致命 選購血氧機有3步驟

新冠肺炎疫情近月來加溫，發生多起感染者在家猝死的案例，醫界認為是「隱形缺氧」，建議準備血氧濃度偵測儀，隨時留意，因此網路...

西南風發威！ 中南部9縣市豪雨及大雨特報 注意雷擊

中央氣象局上午8時25分發布豪雨特報，西南風影響，易有短延時強降雨，今天南投縣、高雄市、屏東縣地區及雲林山區有局部大雨或...

居家快篩試劑 便利商店、藥局可買到

衛福部食藥署核准五家居家抗原或核酸快篩試劑，並公布，檢出陽性者，需赴醫院或社區篩檢站再次採檢，若正在執行居家檢疫隔離者，...

豪雨特報屏東潮州鎮3小時降雨量全台第二 積水退得快

屏東豪雨特報，中央氣象局針對高雄、屏東縣發布大雷雨即時訊息，根據中央氣象局雨量觀測資料，屏東縣潮州鎮3小時累計雨量達14...

高雄15區遭大雷雨覆蓋 燕巢部分路段傳淹水達20公分深

近日高雄接連大雨，今天高雄氣象站發布大雷雨示警區，高雄共涵蓋15個區，北高雄、大岡山地區皆列在其中；上午燕巢區鳳旗路，以...

高雄大樹區3小時下175毫米 水利局長：積水陸續退了

高雄市區今天凌晨開始出現雨勢，滂沱大雨聲與震天雷聲，讓人一夜難眠，高雄市鳳山行政區周邊、仁武區澄觀路、三民區澄清路等地，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。