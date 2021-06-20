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高雄15區遭大雷雨覆蓋 燕巢部分路段傳淹水達20公分深
近日高雄接連大雨，今天高雄氣象站發布大雷雨示警區，高雄共涵蓋15個區，北高雄、大岡山地區皆列在其中；上午燕巢區鳳旗路，以及樹德科技大學前方道路皆出現積水約20公分深，警方獲報實施交通管制；積水尚未退去，雷雨警訊預計持續到10時許。
據高雄市氣象統計，上午8時40分，3小時推移累積雨量大於100毫米地區，燕巢區113.5毫米、大樹區168.5毫米、大社區146.5毫米、仁武區105毫米；24小時推移累積雨量大於80毫米地區分別有，楠梓區161毫米、橋頭區115毫米、岡山區109毫米、阿蓮區123.5毫米。
高雄氣象站指出，高雄共15個區為大雷雨示警區，包括楠梓區、岡山區、橋頭區、燕巢區、田寮區、阿蓮區、路竹區、永安區等區。
受豪雨影響，燕巢區3小時累積雨量達113.5毫米，於上午7時許鳳旗路，以及樹科大前傳積水消息，水深達20公分，約半個汽車輪胎高；警方獲報後，到場放置交通錐管制，積水目前尚未消退。
高雄氣象站今天上午持續發布，大雷雨即時訊息，預計持續到9時45分；氣象站提醒，慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度，路面濕滑，步行與開車請注意安全。
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