聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄大樹區3小時下175毫米 水利局長：積水陸續退了
高雄市區今天凌晨開始出現雨勢，滂沱大雨聲與震天雷聲，讓人一夜難眠，高雄市鳳山行政區周邊、仁武區澄觀路、三民區澄清路等地，一度因宣洩不及造成積淹水，積水半個輪胎高，警方到場圍起封鎖線，避免人車受困。高雄市水利局長蔡長展表示，積水陸續退去，上午8點20左右幾乎全退了，市府正持續掌握中。
氣象局對高雄市、屏東縣發布編號0131大雷雨即時訊息，持續時間預計至上午9點45分止，提醒民眾要慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，因能見度變差，更要注意行車安全。
示警區域包括高雄市楠梓、大寮、大樹、大社、仁武、鳥松、岡山、橋頭、燕巢、田寮、阿蓮、路竹、永安、旗山、美濃區。屏東縣屏東市、萬丹鄉、長治鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、新園鄉。
高雄市鳳山區澄清路、光復路口路面一度積淹水，警方到場圍起封鎖線，避免機車騎士摔倒。高雄市政府鳳山行政中心周邊、三民區澄清路、仁武區澄觀路一帶也一度積水。蔡長展表示，鳳山、仁武、楠梓區時雨量大於80毫米，超過市區防洪設計標準，在雨勢稍歇後，積水已陸續退去。
根據高雄氣象站上午9點10分發布資料，高雄市災害性天氣即時訊息統計，24小時推移累積雨量大於200毫米或3小時推移累積雨量大於100毫米地區，以大樹區175mm/3hr最高，其次為燕巢區130mm/3hr、大社區120.5mm/3hr。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言