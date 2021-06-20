工人釘槍誤射2釘進大腿 醫師用C手臂「大腿撈針」
一名工人在工作時，手中釘槍不慎敲到樓梯擊發，二根長釘射進自己大腿內側，送到光田綜合醫院急救，骨科部主治醫師嚴可倫利用移動式X光機， 邊照X光，邊找異物，順利取出二根釘子，嚴可倫形容這次急救過程：「人家大海撈針，我們大腿找針。」
嚴可倫說，一名裝潢工人連假沒休息、趕工，在要從A字梯下來時，手上的釘槍不慎敲到樓梯擊發，二根釘子就這樣留在他的大腿內側深處。
嚴可倫表示，這名工人大腿上留有兩個「彈孔」，治療時只知道釘子穿刺進行的起點，最終停止的位置通常跟入口有一點距離，因為既然能打入體內，釘子勢必有一定的速度，會在肉裡前進，此外當時打入的角度不同，位置必定不同，當時只能靠X光，預估可能的位置；還好開刀房內有「移動式的X光機」又名「C-arm」（C手臂），可以讓醫師邊照X光、邊找異物。
但C-arm也非萬能，例如異物在X光底下不顯影，這時候只好把傷口畫大、地毯式的找；也曾遇過明明透過X光定好位置，要夾的時候卻因為「拉勾（用器械把表層的皮肉勾開）」的動作而導致異物再移動。
這名工人身材壯碩、釘子又卡在大腿深處，嚴可倫決定使用半身麻醉，以免萬一要把傷口劃大時患者需要打很多麻藥針，也避免在肌肉深層裡面翻找時造成的不適。
半身麻醉的病人，下肢會有幾小時暫時沒有力氣，以往都會安排住院觀察；但是因為新冠肺炎疫情緊張，工人堅持不住院，於是麻醉科醫師幫忙調整了麻藥的配方跟劑量，讓患者可以早點恢復腿力、出院。
邊找尋釘子的過程中，嚴可倫曾問工人，被打到一槍就很痛了，怎麼沒有趕快閃，被打中兩發？工人說釘槍那內建連發功能，只要沒有放開就會繼續擊發。
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