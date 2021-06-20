快訊

哪一種疫苗最合適？ 新冠疫苗四大技術比一比

6月20日疫情／桃園再增8確診 其中7例與確診者接觸、基隆確診+2

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高市大雷雨多處積水 寶業里滯洪池滿水位

中央社 / 高雄20日電
高雄市三民區澄清路積淹水情形。聯合報系記者邱奕能／翻攝
高雄市三民區澄清路積淹水情形。聯合報系記者邱奕能／翻攝

受到西南風的影響，高雄市今天清晨有大雷雨，包括大寮、鳳山等區；仁武區時雨量83毫米，三民區寶業里滯洪池在清晨5時30分許已經滿水位，周邊道路有10至20公分積淹水

清晨4時許，高雄市強降雨，包括林園、大寮及鳳山等行政區還有落雷不斷，擾人清夢；雨勢越下越大，大約5時30分許，三民區寶業里滯洪池已經滿水位，造成澄清路與文鳳路口積淹水約20公分，車輛疾駛還濺起高逾1公尺的水花。

大寮區歡喜大樓積淹水20公分、鳳山行政中心、鳳山中山西路與青年路口及本館路一帶都有零星也積淹水約20公分。

高市府水利局統計，高雄市降雨達大雨等級有28處。上午7時許，最大時雨量在仁武區是83毫米，其次是大社區81毫米等，至於苓雅區及小港區一帶的24小時累積雨量逾130毫米，多處行政區持續下大雨。

水利局統計包括鹽埕、仁武、左營及三民、鳥松區都傳出零星積淹水情形，請民眾警戒。

淹水 雨量 高雄市

延伸閱讀

高市是否跟進台中替鄰長接種？ 陳其邁指疫苗真的不夠

影／高市幫82長輩打疫苗 接種率為66.4%

台南永康中華路地下排水施工遭指阻排水 今先打通箱涵

旗山爐渣地現蒂芬尼藍湖 中聯澄清無重金屬疑慮

相關新聞

西南風發威！ 中南部9縣市豪雨及大雨特報 注意雷擊

中央氣象局上午8時25分發布豪雨特報，西南風影響，易有短延時強降雨，今天南投縣、高雄市、屏東縣地區及雲林山區有局部大雨或...

高屏大雷雨發國家級警報！一夜難眠 積淹水半個輪胎高

高雄市區今天凌晨開始出現雨勢，滂沱大雨聲與震天雷聲，讓人一夜難眠，高雄市鳳山行政區周邊等地一度因宣洩不及造成積淹水，積水...

居家快篩試劑 便利商店、藥局可買到

衛福部食藥署核准五家居家抗原或核酸快篩試劑，並公布，檢出陽性者，需赴醫院或社區篩檢站再次採檢，若正在執行居家檢疫隔離者，...

梅雨鋒面到 雨連炸3天

梅雨滯留鋒面即將重返台灣。中央氣象局說，今年第三波典型梅雨鋒面明天（廿一日）接近，周二（廿二日）到周四（廿四日）影響台灣...

讀在瘟疫蔓延時 獨立書店求生

疫情風暴下，書籍非民生必需品，不僅實體書店遭逢重創，獨立書店因小本經營的先天條件，加上社交距離和暫時停業的後天限制，更顯...

工人釘槍誤射2釘進大腿 醫師用C手臂「大腿撈針」

一名工人在工作時，手中釘槍不慎敲到樓梯擊發，二根長釘射進自己大腿內側，送到光田綜合醫院急救，骨科部主治醫師嚴可倫利用移動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。