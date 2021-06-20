高市大雷雨多處積水 寶業里滯洪池滿水位

受到西南風的影響，高雄市今天清晨有大雷雨，包括大寮、鳳山等區；仁武區時雨量83毫米，三民區寶業里滯洪池在清晨5時30分許已經滿水位，周邊道路有10至20公分積淹水。

清晨4時許，高雄市強降雨，包括林園、大寮及鳳山等行政區還有落雷不斷，擾人清夢；雨勢越下越大，大約5時30分許，三民區寶業里滯洪池已經滿水位，造成澄清路與文鳳路口積淹水約20公分，車輛疾駛還濺起高逾1公尺的水花。

大寮區歡喜大樓積淹水20公分、鳳山行政中心、鳳山中山西路與青年路口及本館路一帶都有零星也積淹水約20公分。

高市府水利局統計，高雄市降雨達大雨等級有28處。上午7時許，最大時雨量在仁武區是83毫米，其次是大社區81毫米等，至於苓雅區及小港區一帶的24小時累積雨量逾130毫米，多處行政區持續下大雨。

水利局統計包括鹽埕、仁武、左營及三民、鳥松區都傳出零星積淹水情形，請民眾警戒。