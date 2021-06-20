豪雨特報範圍擴大！ 高屏大雷雨 台中以南7縣市大雨

中央氣象局持續發布豪雨特報，大雨範圍新增中彰投，西南風影響，易有短延時強降雨，高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨，台中至台南、南投地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

氣象局針對高雄市、屏東縣發布大雷雨即時訊息，持續至上午7時45分。並已針對此大雷雨發布災防告警訊息(PWS)，水利署將高屏列為一級淹水警戒。慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。路面濕滑，步行與開車請注意安全。能見度低，注意行車安全、減速慢行。

大雷雨即時訊息示警區域：

高雄市：鹽埕區、鼓山區、左營區、楠梓區、三民區、新興區、前金區、苓雅區、前鎮區、小港區、鳳山區、林園區、大寮區、仁武區、鳥松區、橋頭區、梓官區。

屏東縣：潮州鎮、東港鎮、萬丹鄉、新埤鄉、新園鄉、崁頂鄉、林邊鄉、南州鄉、佳冬鄉。