高雄、屏東正在大雷雨！ 雲嘉南4縣市大雨

中央氣象局發布豪雨特報，西南風影響，易有短延時強降雨，今天高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨，雲林至台南地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

中央氣象局針對高雄市、屏東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午7時30分。慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。路面濕滑，步行與開車請注意安全。能見度低，注意行車安全、減速慢行。