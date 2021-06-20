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高雄、屏東正在大雷雨！ 雲嘉南4縣市大雨
中央氣象局發布豪雨特報，西南風影響，易有短延時強降雨，今天高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨，雲林至台南地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。
中央氣象局針對高雄市、屏東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午7時30分。慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。路面濕滑，步行與開車請注意安全。能見度低，注意行車安全、減速慢行。
大雷雨示警區域包括高雄市鹽埕區、鼓山區、左營區、楠梓區、三民區、新興區、前金區、苓雅區、前鎮區、旗津區、小港區、鳳山區、林園區、大寮區、大樹區、仁武區、鳥松區、岡山區、橋頭區、彌陀區、梓官區。屏東縣潮州鎮、東港鎮、萬丹鄉、新埤鄉、枋寮鄉、新園鄉、崁頂鄉、林邊鄉、南州鄉、佳冬鄉、枋山鄉、來義鄉、春日鄉、獅子鄉。
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