聽新聞
test
0:00 / 0:00

中南部已明顯降雨 吳德榮：周二起典型梅雨鋒重返台灣

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
今晨雷達回波合成圖(左圖)顯示，台灣西南沿海有回波消消長長、移入陸地，東南部海面則因大氣穩定，有「鬼波」出現(紅虛圓)；中南部已有明顯降雨(中圖)。歐洲模式，模擬周二20時地面氣壓及降雨量(右圖)顯示，典型梅雨滯留鋒在台灣附近徘徊。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄
今晨雷達回波合成圖(左圖)顯示，台灣西南沿海有回波消消長長、移入陸地，東南部海面則因大氣穩定，有「鬼波」出現(紅虛圓)；中南部已有明顯降雨(中圖)。歐洲模式，模擬周二20時地面氣壓及降雨量(右圖)顯示，典型梅雨滯留鋒在台灣附近徘徊。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄

今天台灣附近盛行西南風，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨觀測資料顯示，台灣西南沿海有回波消消長長、移入陸地，東南部海面則因大氣穩定，有鬼波出現；中南部已有明顯降雨，其他地區天氣晴朗。

今明兩天鋒面逐日接近，水氣漸增，大氣不穩定度提高；西南風迎風面的中南部、雨勢增大，北台灣山區午後亦有局部陣雨的機率。背風面過山沉降，北部、東半部晴朗炎熱，仍有37度以上高溫出現的機率，要注意防曬、防中暑。今天北部25至37度，中部24至34度，南部24至33度，東部22至37度。

他說，統計上梅雨滯留鋒雖然以5月中旬至6月中旬，在台灣附近徘徊為最多，但還是有些年早在5月上旬就發生，另有些年則晚至6月下旬還有發生，多雨型態(西南氣流)甚至跨進7月初；所以，今年並不算特別。

歐洲(ECMWF)模式，模擬周二至周五典型梅雨滯留鋒重返台灣附近徘徊。期間有激發中、小尺度對流系統，伴隨劇烈天氣及大量降雨的機率；雖然大眾期待各水庫能有更多的儲水，但對於其可能致災，還是要注意防範。

他說，26日至29日梅雨滯留鋒北移，但太平洋高壓並未隨之增強西伸、仍然偏弱，台灣處在西南季風環境、為多雨的型態。鋒前西南風逐日增強，大氣不穩度高，迎風面有明顯降雨、亦有劇烈天氣發生的條件。不過，已接近模擬的末期，學理上產生的不確定性會比較大，應持續觀察最新資料。

梅雨 吳德榮 天氣動態

延伸閱讀

下周梅雨重返台灣！ 吳德榮示警恐劇烈天氣及大量降雨

高溫上看37度 吳德榮：下周梅雨鋒重返

西南氣流下周一報到 吳德榮：梅雨鋒下周六重返台灣

彩雲殘餘水氣周五接近台灣 吳德榮：周六梅雨鋒再返

相關新聞

居家快篩試劑 便利商店、藥局可買到

衛福部食藥署核准五家居家抗原或核酸快篩試劑，並公布，檢出陽性者，需赴醫院或社區篩檢站再次採檢，若正在執行居家檢疫隔離者，...

梅雨鋒面到 雨連炸3天

梅雨滯留鋒面即將重返台灣。中央氣象局說，今年第三波典型梅雨鋒面明天（廿一日）接近，周二（廿二日）到周四（廿四日）影響台灣...

讀在瘟疫蔓延時 獨立書店求生

疫情風暴下，書籍非民生必需品，不僅實體書店遭逢重創，獨立書店因小本經營的先天條件，加上社交距離和暫時停業的後天限制，更顯...

南橫公路87.6公里昨落石砸斷電線桿 台電緊急搶修

高雄市這幾天受西南風影響，山區連日有短暫陣雨情況，桃源區南橫公路87.6公里處昨晚6時許疑因落石攔腰撞斷台電的電線桿，造...

豪雨特報範圍擴大！ 高屏大雷雨 台中以南7縣市大雨

中央氣象局持續發布豪雨特報，大雨範圍新增中彰投，西南風影響，易有短延時強降雨，高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨，台中至台南...

高雄、屏東正在大雷雨！ 雲嘉南4縣市大雨

中央氣象局發布豪雨特報，西南風影響，易有短延時強降雨，今天高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨，雲林至台南地區有局部大雨發生的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。