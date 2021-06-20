中南部已明顯降雨 吳德榮：周二起典型梅雨鋒重返台灣

今天台灣附近盛行西南風，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨觀測資料顯示，台灣西南沿海有回波消消長長、移入陸地，東南部海面則因大氣穩定，有鬼波出現；中南部已有明顯降雨，其他地區天氣晴朗。

今明兩天鋒面逐日接近，水氣漸增，大氣不穩定度提高；西南風迎風面的中南部、雨勢增大，北台灣山區午後亦有局部陣雨的機率。背風面過山沉降，北部、東半部晴朗炎熱，仍有37度以上高溫出現的機率，要注意防曬、防中暑。今天北部25至37度，中部24至34度，南部24至33度，東部22至37度。

他說，統計上梅雨滯留鋒雖然以5月中旬至6月中旬，在台灣附近徘徊為最多，但還是有些年早在5月上旬就發生，另有些年則晚至6月下旬還有發生，多雨型態(西南氣流)甚至跨進7月初；所以，今年並不算特別。

歐洲(ECMWF)模式，模擬周二至周五典型梅雨滯留鋒重返台灣附近徘徊。期間有激發中、小尺度對流系統，伴隨劇烈天氣及大量降雨的機率；雖然大眾期待各水庫能有更多的儲水，但對於其可能致災，還是要注意防範。

他說，26日至29日梅雨滯留鋒北移，但太平洋高壓並未隨之增強西伸、仍然偏弱，台灣處在西南季風環境、為多雨的型態。鋒前西南風逐日增強，大氣不穩度高，迎風面有明顯降雨、亦有劇烈天氣發生的條件。不過，已接近模擬的末期，學理上產生的不確定性會比較大，應持續觀察最新資料。