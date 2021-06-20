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豪雨特報範圍擴大！高屏大雷雨 台中以南7縣市大雨

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雲嘉南高屏大雨特報！ 注意雷擊及強陣風

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
中央氣象局發布6縣市大雨特報，西南風影響，易有短延時強降雨，今天雲林以南地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。圖／氣象局提供
中央氣象局發布6縣市大雨特報，西南風影響，易有短延時強降雨，今天雲林以南地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。圖／氣象局提供

中央氣象局發布6縣市大雨特報，西南風影響，易有短延時強降雨，今天雲林以南地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

今天西南風影響，苗栗以南地區及馬祖有短暫陣雨或雷雨，易有短延時強降雨並有局部大雨發生的機率，尤其南部地區易有局部豪雨，其他地區及澎湖金門為多雲到晴，午後東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

明天鋒面接近及西南風影響，苗栗以南地區及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨或雷雨，易有短延時強降雨並有局部大雨發生的機率，尤其南部地區易有局部豪雨，北部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

金門 澎湖 豪雨 天氣動態

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