雲嘉南高屏大雨特報！ 注意雷擊及強陣風

中央氣象局發布6縣市大雨特報，西南風影響，易有短延時強降雨，今天雲林以南地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

今天西南風影響，苗栗以南地區及馬祖有短暫陣雨或雷雨，易有短延時強降雨並有局部大雨發生的機率，尤其南部地區易有局部豪雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴，午後東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

明天鋒面接近及西南風影響，苗栗以南地區及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨或雷雨，易有短延時強降雨並有局部大雨發生的機率，尤其南部地區易有局部豪雨，北部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。