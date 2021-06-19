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居家快篩指引出爐 陽性須到採檢站複驗

中央社 / 台北19日電
食藥署核准第一款國產居家快篩試劑，陽性一致率達94％。圖／擷取自福爾威創家用快篩仿單
食藥署核准第一款國產居家快篩試劑，陽性一致率達94％。圖／擷取自福爾威創家用快篩仿單

國內居家快篩試劑預計下週起陸續鋪貨，衛福部食藥署今天公布居家快篩指引，若快篩陽性，居家檢疫或隔離者須先與衛生單位聯繫，一般民眾則到社區採檢院所採檢確認。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續，截至今天，食藥署已專案核准4家廠商進口3款國外居家快篩產品，分別為1款核酸檢測快篩以及2款抗原快篩；另也專案核准1款國產抗原快篩試劑。

食藥署醫粧組副組長錢嘉宏接受媒體電話訪問說，經詢問廠商，預計下週開始陸續供應鋪貨，但試劑並未開放網路販售，必須到實體通路，如藥局、藥妝店或醫材行等有醫材販售執照處購買，且購買前必須認明是否為家用、外包裝核准字號、效期等資訊。

在售價方面，錢嘉宏說，據了解抗原快篩試劑每劑約數百元，核酸檢測快篩試劑可能要上千元，食藥署將盡力核准多一點快篩試劑產品，盼達到以量制價。

另今天公布的「民眾使用COVID-19家用快篩試劑指引」提及，若出現新冠肺炎相關症狀，不宜使用家用快篩試劑自行在家快篩，應戴口罩盡快就醫。錢嘉宏說，有症狀並非不能快篩，但提醒最好還是就醫。

此外，使用居家快篩呈陽性者，若為居家隔離或居家檢疫對象，請立即與當地衛生局聯繫，或撥打1922，依指示方式處理；若不是居家隔離或居家檢疫者，應戴好口罩，勿搭乘大眾運輸工具，盡快至鄰近的社區採檢院所進一步檢測。

錢嘉宏提醒，居家快篩試劑使用過後，不可任意丟棄，必須以塑膠袋密封包好，快篩陰性的試劑丟一般垃圾，快篩陽性的試劑則在就醫時一併帶到醫療院所，依照醫療廢棄物處理。

錢嘉宏表示，即便快篩檢測結果陰性，仍要遵循防疫規範，做好個人防護，持續自我健康管理。他也提醒，快篩可能出現偽陰性或偽陽性，仍要以實驗室PCR核酸檢測才是診斷依據。

錢嘉宏也說，居家快篩試劑不像是血糖或血壓需要經常監控，若有高風險區域暴露史或疑似感染者接觸史，才建議使用，且快篩試劑有建議使用的間隔時間約36小時不等，不需要每天使用。

快篩 食藥署 新冠肺炎

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