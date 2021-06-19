熱騰騰！居家快篩指引出爐 最快下周超商也買得到

食藥署核准第一款國產居家快篩試劑，陽性一致率達94％。圖／擷取自福爾威創家用快篩仿單

衛生福利部食藥署今公布居家快篩指引，教導民眾該怎麼在家使用居家快篩試劑。一旦篩檢出陽性，一般民眾戴好口罩，勿搭乘大眾運輸工具，並將採檢試劑用塑膠袋包裝好，攜帶鄰近的社區採檢站，再進行一次採檢；若是正在執行居家隔離或居家檢疫者，使用居家快篩篩出陽性，應立即撥打1922或聯繫衛生局。食藥署指出，最快下周即可在各通路購買得到，目前價格估計在100到1000多元左右。

食藥署醫粧組副組長錢嘉宏表示，居家快篩指引分為購買注意方式、建議使用時機、操作注意事項、檢測結果後續處置四大方向。購買時必須確認包裝是否有「防疫專案核准製造第ＯＯ號」或「防疫專案核准輸入第ＯＯ號」字樣，以及確認產品效期。

食藥署目前核准的居家快篩有四款專案進口，產品名稱分別為「盧西拉家用確可易新型冠狀病毒核酸檢測試劑」、「萊析樂家用新冠病毒核酸檢測組」、「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組（鼻腔）」、「英斯特家用新冠抗原快篩試劑」；一款專案製造快篩試劑，產品名稱為「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」。

抗原快篩的陽性一致率大約82％左右、核酸快篩陽性一致率約有90％以上。錢嘉宏表示，依照經驗，抗原快篩試劑的價格會比較低，大約在幾百元，核酸快篩試劑的價格，大約為幾千元，食藥署目前會努力核准居家快篩試劑，以量制價。

錢嘉宏表示，購買的地點必須是「醫療器材販賣業者」，如藥粧店、醫療器材行、便利商店等，或藥局購買家用快篩試劑。

錢嘉宏表示，居家快篩的時機適合使用於「熱區」，確診數較多的區域、足跡熱區、曾與確診者接觸，或曾去過人潮眾多處、曾與確診者足跡重疊處。他強調，若已經出現新冠肺炎的症狀，「不宜」使用居家快篩，而是應該立即前往醫療院所就醫，前往過程別搭大眾運輸工具。

錢嘉宏表示，低盛行率的情況下使用家用快篩試劑，可能會導致大量的偽陽性結果，反而造成醫療資源的浪費。另外，病毒量低或處於發病晚期之患者進行家用快篩試劑，可能會有偽陰性問題。

一旦運用居家快篩篩出陽性，如身分別是居家隔離或居家檢疫者，應立即與當地衛生局聯繫，或撥1922，依指示配合處置及依防疫人員指示處理已使用過之採檢器材；身分別為一般民眾，請盡速至鄰近的社區採檢院所進一步檢測。

錢嘉宏表示，快篩結果若是陰性不代表安全無虞，也可能有偽陰性或採檢時病毒量較低無法被偵測之可能，應遵循疾病管制署防疫規範，做好個人防護，持續自我健康管理。採檢完的居家快篩試劑及試劑棒用塑膠袋密封包好，以一般垃圾處理。