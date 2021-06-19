昨用電量刷新歷年6月新高　台電：不排除再創新高

全台多處天氣高溫炎熱，加上受疫情影響民眾居家就學及辦公，且受景氣及出口暢旺的影響，連帶助長用電需求。台電今表示，最高用電量於下午1點49分達到3808.4萬瓩，不僅刷新歷年6月用電紀錄，更創下史上用電第二高峰的紀錄，昨日備轉容量率為10.10%，供電燈號尚能夠維持代表充裕的綠燈，但隨時序漸入盛夏，用電量不排除再創新高，呼籲民眾節約用電。

據台電統計，台灣今年5月起氣溫即異於往年大幅升高，各地多次出現38度以上高溫，用電需求呈現攀升趨勢，幅度超出預期，歷年最高用電量前10名，今年不到7月就佔了7名，且前3高都是在過去1個月以內創下的。

台電表示，由於旱象還沒有完全解除，主要水庫的蓄水量還不夠充裕，水力電廠發電量仍受影響，為確保今夏供電穩定，已事先安排發電機組進行大修或檢修工作，大型機組已經陸續歸隊，務求在夏季尖峰來臨前全部上線，為今夏挹注可靠電力。

台電呼籲民眾，面對即將來臨的盛夏，未來用電量可能再創新高，除隨手關燈，拔掉不使用的電器插頭，冷氣機的溫度設定宜維持在26度到28度之間，據統計，每升高1度的設定，就可以省電6%，也儘量避免在用電尖峰時段、下午2時到晚上8時，使用洗衣機、烘乾機、烤箱等大型耗能家電，舒緩用電尖峰的負擔。