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高流量鼻管、俯臥通氣給付金額曝 醫護獎勵金再加發

聯合報 / 記者謝承恩許政榆／台北即時報導
石崇良表示，目前會針對新冠患者的重症臨床處置進行公費給付，還有醫護獎勵金。圖／衛福部疾管署直播
石崇良表示，目前會針對新冠患者的重症臨床處置進行公費給付，還有醫護獎勵金。圖／衛福部疾管署直播

中央流行疫情指揮中心昨日公布，「經鼻高流量濕化氧氣治療」及「俯臥通氣治療」，納入COVID-19確診個案公費給付項目，並回溯自5月1日起適用。衛生福利部次長石崇良今日指出，前者每日給付1750元，後者每日給付5000多元，另外針對專責ICU病房及專責病房，也會依照收治患者多寡，進行獎勵申報及發放。

石崇良今日出席COVID-19重症臨床處置訓練課程表示，因近期確診人數下降，疫情有趨緩，但是重症照顧情況仍十分嚴峻，除了感謝醫護付出，如今也已通過高流量鼻管的公預算補助，近兩已發放200台機器，陸續還有300台機器持續盡貨中。

石崇良指出，針對新冠肺炎患者治療，每日可給付1750元，且不限於ICU病房，連負壓隔離病房及專責病房使用也能給付。對於治療重症的俯臥通氣治療，俗稱的「超人姿勢」，若有新冠肺炎患者使用呼吸器，採這姿勢進行治療，每天將給付5000多元。

昨天立法院也通過新冠特別預算，修正醫護獎勵要點。石崇良說，在專責ICU或專責病房的醫護，會按班計算，每人每班1萬元，有上班有班表，就會給予獎勵。另針對收治病人嚴重度程度，有加發獎勵金；針對肺炎病人按住院天數，每人每日3000元，有用呼吸器的患者，每人每日加1萬元；高流量鼻管也會比照呼吸器病人來計算。

他試算，有些醫院加護病房收治到100名患者，若每日使用呼吸器十天，就有1000萬獎勵金，包含分配給第一線人員的部分。另外急診也比照，如果是COVID肺炎病人，應該不會在急診停留太久，按照人日計算，每人每日有3000元，有插管使用呼吸器每人每日1萬元。若是呼吸治療師，則按照額外使用呼吸器高流量鼻管者，按天數每人每日1萬元。

石崇良說，該預算通過是在7月1日開始，會回溯至5月1日，現已發公文至醫院可先進行申報，4、5月份以後採按月申請，這個月申請上個月，讓發放速度提升。

患者 石崇良 新冠肺炎

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