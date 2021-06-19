東港超豪華「防疫便當」 塞滿龍蝦生蠔生魚片僅500元

全台疫情嚴峻，許多民眾都已將用餐習慣改為外帶。近日有網友在網上貼出防疫便當照片，只見這份來自屏東縣東港的便當，用量扎實，菜色有龍蝦、海膽、蝦子、生蠔等高級食材，照片一出後立刻吸引眾多網友留言，而原PO也透露一個便當500元，令眾人驚嘆。

原PO「人造衛星貝貝@Sputuik」近日在推特貼出便當豪華菜色，貼出4張東港防疫便當照，只見黑色餐盒內裝有龍蝦、生魚片、海膽、烏魚子等食材，且便當每種款式菜色皆不相同，擺盤也相當精緻，令人看了直流口水。

原PO透露，該家店位在屏東華僑市場，名叫「漁郎壽司生魚片」，他表示，老闆並不知道他是是美食博主，且便當一推出都是秒殺，問他多少錢也很困擾，就一次拿了2個，老闆說不用錢，但若他先預訂的便當還是會收錢，一個500元，拿到什麼就吃什麼。

貼文一出後，網友也紛紛留言，「總有天我一定要發起推特聚會漁郎包場活動」、「太奢華了，這樣是要逼死其他縣市的人嗎(抗議)」、「這還給不給人活了」、「深夜的東港便當照，真是逼死人了」、「這個拿出來應該無人能比了吧」、「天啊，這太逼人了啦，有送外縣市嗎」、「可以這麼浮誇嗎（震怒）」、「糟糕，想搬去東港住了」。