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梅雨鋒面下周重返！ 雨連炸3天 西半部、宜蘭防豪雨

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
典型梅雨鋒面下周一接近，下周二到周四影響台灣。本報資料照片
典型梅雨鋒面下周一接近，下周二到周四影響台灣。本報資料照片

梅雨滯留鋒面即將重返台灣。中央氣象局說，今年第三波典型梅雨鋒面下周一接近，下周二到周四影響台灣，西半部、宜蘭慎防大雨甚至豪雨

氣象預報員劉沛滕說，周末兩天台灣持續受到西南風影響，今天苗栗以南會有局部降雨，南部會有範圍大的短暫陣雨，台中以南目前已經發布大雨特報。

劉沛滕說，中南部降雨明顯，北部、東半部則天氣穩定，注意高溫。受西南風沉降影響，造成長時間高溫，台東地區會有焚風機率，中午11時到下午3、4時北部、東半部有局部36度高溫機率。大台北地區可能有局部37度高溫。

劉沛滕說，明天西南風水氣再度增強，苗栗以南留意短暫陣雨或雷雨，南部可能有局部大雨或豪雨。

劉沛滕說，下周一鋒面逐漸接近，北部是過渡天氣，上半天天氣穩定，下半天隨鋒面更接近影響，降雨範圍擴大，北部轉為局部短暫陣雨，降雨範圍稍稍擴大，中南部降雨比較持續，明顯西南風帶來降雨，南部一樣有大雨或豪雨。

劉沛滕說，下周二到下周四是鋒面影響時間，西半部、宜蘭都有可能出現明顯短暫陣雨或雷，西半部、宜蘭慎防局部大雨、短延時強降雨甚至豪雨，花東也會有局部短暫陣雨或雷雨。

劉沛滕說，下周五鋒面北移，但還是在台灣北部海面，受西南風影響水氣比較多，天氣還是不穩定。

高溫 豪雨

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