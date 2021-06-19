為何吃到香菜有肥皂味，別人卻不覺得？食品科學告訴你

編按：研究食品科學的作者BRYAN LE，因為喜愛食物，進而開始研究食物背後的科學原理，原來這麼有趣，透過《原來，食物這樣煮才好吃》，馬上把趣味實用的小祕訣分享給大家！

Ｑ：為什麼有些人覺得香菜有肥皂味，有些人不覺得？

A：因某些人的遺傳體質，會對香菜內含的醛類敏感。

● 科學原理

共有六種化合物構成香菜的獨特香氣，其大多被歸類於醛類化學物質，證據顯示有些人因遺傳體質對醛類高度敏感，才會覺得有肥皂味。這種嗅覺接收變異基因在東亞、非洲、高加索人種上，發生率達14％至21％，而南亞、西班牙裔、中東人種發生率則為3％至7％。有趣的是，醛類也是製作肥皂的副產品，這也許就是為什麼有些人的感官經驗中，會將香菜及肥皂連結在一起的原因。

● 你可以這樣做

如果你真的無法接受香菜的味道，有個小方法可以試試。香菜中含有一種酶，可以逐步將肥皂醛分解成幾乎沒有香氣的化合物。將香菜葉剁碎、切碎或搗成泥，即可釋放酶，並靜置15 分鐘後使用。

Ｑ：為什麼炒飯食譜中，常會要求使用隔夜飯？

美味的炒飯製作有訣竅。示意圖／ingimage 提供

A： 因隔夜飯含足量的抗性澱粉，更適合用來炒。

● 科學原理

米基本上就是澱粉分子，只是被細分為小顆粒。烹煮米飯時，澱粉顆粒會吸收水分，使米膨脹、爆裂，釋放美味的澱粉滋味。煮好的飯放入冰箱冷卻後，澱粉分子再慢慢結晶，也就是澱粉老化作用，轉為名為抗性澱粉的澱粉。這種結晶澱粉表現得更像一種纖維，與一般澱粉對炒的反應不同。研究者發現，火炒富含抗性澱粉的馬鈴薯時，只會吸收其重量1％的食用油，而一般馬鈴薯則會吸收其重量5％的食用油。

另外的好處是，抗性澱粉的卡路里較低。正常情況下，身體會吸收澱粉酶進入消化系統，澱粉酶消化澱粉轉為糖分，就能輕易被小腸吸收。但抗性澱粉的結晶結構很難讓澱粉酶分解，因此抗性澱粉會繞過小腸，最後被結腸中有益健康的微生物吸收，它們有特殊生化構造可以使其發酵。其他烹煮過的澱粉食物，如馬鈴薯、麵包、義大利麵，也可以透過冷卻進行老

化作用，成為抗性澱粉。

● 你可以這樣做

炒飯食譜要求使用隔夜飯時，請依說明使用。隔夜飯有足量的抗性澱粉，比新鮮煮好的飯更適合用來炒。如果不照食譜建議而用剛煮好的飯，炒飯會變得較濕軟。

Ｑ：把香蕉和沒熟的水果放一起，可以讓水果熟得更快嗎？

香蕉美味且有妙用。示意圖／ingimage 提供

A：可以，但要選擇對乙烯氣體敏感，能自行觸發成熟的水果。

● 科學原理

更性水果可以自行觸發成熟，當它們達到成熟階段，水果中的基因就會啟動，產出並釋放乙烯氣體。更性水果含有和乙烯氣體結合的接收器，會發起一系列複雜的生理過程，走向成熟，香蕉就是如此發揮作用，蘋果和番茄也是。有些水果也對乙烯氣體非常敏感，包括檸檬、萊姆、芒果、梨、水蜜桃、酪梨，這些水果放在彼此附近時，就會熟得特別快。

控制及製造乙烯氣體對農產品製造業來說是重要過程，經長途運輸後，乙烯氣體可用於幫助水果熟成。一般來說，農夫會在水果未熟時採摘，才能在倉庫裡儲藏，並在運輸後仍完好不腐壞。儲藏或運輸過程中，這些水果會與乙烯脫除器及吸收器放在一起，預防過早成熟。未成熟水果抵達目的地，陳列於貨架上前，便將合成乙烯噴灑於水果上加快熟成。古時候催熟水果的方法也仰賴乙烯，即使當時並未了解乙烯就是造成影響的化學物質，但以前的農夫及收割者會把切開的水果放在一起，或在放水果的房間裡焚香催熟。後來研究發現，切開的水果可刺激製造乙烯，而焚香產生的微量氣體，就是燃燒的副產品。

● 你可以這樣做

催熟的方法是將香蕉和未熟的水果放於褐色紙袋中，留住並集中釋放乙烯氣體，即可加速熟成一至兩天。

● 作者介紹：BRYAN LE

美國威斯康辛大學麥迪遜分校食品科學博士。曾任職於食品技術學院學生學會，擔任數位和社交媒體副總編輯，並管理及撰寫官方部落格「當科學遇見食物」（Science Meets Food）。他亦獲得為紀念美國料理大師詹姆斯・比爾德（James Beard）而成立的獎學金。因熱愛美食，故開始研究食物背後的科學原理。在過程中發現，透過控制溫度、濕度、酸度、鹽分等，可以神奇地改變料理呈現的風味。因此，他將研究過程集結成書，希望告訴讀者，只要掌握科學原理，就能做出美味佳餚。

● 審訂：陳彥榮

國立臺灣大學生化科技學系副教授。臺大農業化學系畢業，日本東京大學生物化學博士。

【以上摘文選自《原來，食物這樣煮才好吃》、作者：BRYAN LE、譯者：王曼璇、審訂：陳彥榮、圖文：聯經出版 提供】