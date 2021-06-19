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下周二滯留鋒面抵達 彭啟明指這兩天可能雨勢最強

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
周末維持西南風的天氣，要關注下周二的滯留鋒面。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
周末維持西南風的天氣，要關注下周二的滯留鋒面。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，周末維持西南風的天氣，北部熱，中南部早上持續有陣雨。

他說，要關注下周二的滯留鋒面，可能在下周二到周三是這波雨勢最強的時候，要提防在海峽發展起來的對流系統，務必要準備防範，多做一些防護就可以減少損失。

下一波梅雨鋒會更強嗎？雨會更多嗎？彭啟明說，目前掌握的定量資料，一直都還在變動修正當中，最大值可能會有200-300毫米，和上一兩波類似，但這是累積，還是一天下完？等到周日或下周一再來觀察，可以結合大家的防災作為。

但他說，從大環境來看，這波的西南風較強，南北風對峙在台灣上空的力道頗強，台灣幾年都會來一兩次梅雨鋒面局部強降雨致災的事件，還是要準備，尤其是下周一的預測要看清楚。

彭啟明 梅雨

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