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梅雨滯留鋒下周二起重返台灣徘徊 劇烈天氣恐致災

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梅雨滯留鋒下周二起重返台灣徘徊 吳德榮示警恐致災

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
歐洲模式，模擬地面氣壓及降雨量圖顯示，下周二(左圖)及周五(右圖)20時典型梅雨滯留鋒皆在台灣附近徘徊。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄
歐洲模式，模擬地面氣壓及降雨量圖顯示，下周二(左圖)及周五(右圖)20時典型梅雨滯留鋒皆在台灣附近徘徊。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄

今天台灣附近盛行西南風，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，迎風面水氣抬升，中南部有不定時、局部性的陣雨或雷雨，有時有較強對流發展；背風面過山沉降，北部、東半部晴朗炎熱，仍有37、38度高溫出現的機率，要注意防曬、防中暑。今天北部25至37度，中部25至35度，南部25至34度，東部22至38度。

他說，明天、下周一鋒面逐日接近，水氣漸增，大氣不穩定度提高，西南風迎風面的中南部、雨勢逐日增大；下周一北部、東半部亦將轉為有局部陣兩或雷雨的天氣。

吳德榮說，雖然統計上梅雨滯留鋒，以5月中旬至6月中旬在台灣附近徘徊為最多，但還是有些年早在5月上旬就發生，有些年則晚至6月下旬還有發生，多雨型態(西南氣流)甚至跨進7月初；所以，今年並不算特別晚。

他說，歐洲(ECMWF)模式，模擬下周二至周五典型梅雨滯留鋒重返台灣附近徘徊。期間有激發中、小尺度對流系統，伴隨劇烈天氣及大量降雨的機率，雖然為各水庫帶來更多儲水是眾所期待，但對其可能致災，還是要注意防範。

吳德榮說，下周六至28日梅雨滯留鋒北移，但太平洋高壓並未隨之增強西伸，台灣仍處在多雨的型態；鋒前西南風逐日增強，大氣不穩度高，仍有明顯降雨、劇烈天氣發生的條件。不過，愈接近模擬的末期，理論上的不確定性會增大，各國模式皆會不斷調整，需持續觀察最新資料。

吳德榮 梅雨

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