1189輛遊覽車座椅召回結果出爐 789輛與送驗形式不符

蘇花公路日前發生遊覽車撞山意外，造成6死、39傷的慘劇，運安會認定遊覽車體結構有系統性問題，發出安全通告，交通部為此召回名盛、鉅松、鉅鼎等三車廠共1189輛遊覽車檢視，確認座椅安裝方式是否符合當初送驗型式。交通部今天公布審驗結果，有789輛與報告不符，比例高達六成六。

交通部說，非常重視該案，經查驗比對三家業者都有與檢測認證規格不一致情形，交通部及財團法人車輛安全審驗中心均已經於4、5月間依車輛型式安全審驗管理辦法規定判定品質一致性核驗不合格（立即限制辦理安審資格、限制相關同型式車輛登檢領照），並依公路法及車輛型式安全審驗管理辦法規定責令名盛、鉅松、鉅鼎3家業者限期於30日內以書面方式提出說明及改善措施，並召回全部已登檢領照之車輛實施改正及辦理臨時檢驗，才能申請辦理複驗恢復資格。

交通部指出，查驗重點為相關座椅的固定方式及是否固定在骨架上，經拆除座椅並以內視鏡或目視檢查左右各一組座椅，無論座椅強度法規實施前後或領牌後有無換裝座椅，所有車輛座椅均有以螺絲、J型鈎或U型塊固定於車身金屬骨材上。而後續經車安中心會同公總清查比對受查驗車輛座椅固定方式與辦理審驗時報告，比對後計有789輛與報告不符。

交通部說，789輛車多數均是文件、程序、實品不同缺失以致與檢測認證規格不一致，目前三家業者都在積極準備提出說明及改善措施中，實車座椅都已經依照不同缺失情形完成重新宣告適用型式或重新取得檢測報告，安全性均符合座椅強度規定，準備召回車輛逐車進行檢查確認，後續將由車安中心會同公總依規定辦理臨時檢驗，交通部會督同車安中心持續依規定要求業者完成改正作業。複驗合格後並將依規定增加品質一致性核驗次數，交通部也責成車安中心加強對名盛公司等三家業者管理，督促業者落實施工品管及文件管理，避免再次發生類似情事。

交通部表示，雖然因應近期疫情變化，專注於進行防疫及紓困相關佈署及規劃事宜，但遊覽車安全改革仍持續進行。部長王國材已指示啟動安審2.0制度檢討，持續會同國家運輸安全調查委員會、相關車輛業者公會、審驗（檢測）機構、專家學者等，朝強化車輛業者施工要求、落實品質一致性實車核驗等方向，精進國內車輛安全審驗制度，提升國內大客車安全。6月份仍將持續以視訊方式再召開會議討論。