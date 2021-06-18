餐飲「訂閱制」來了 典華「7日7國料理」每道165起

第二波疫情爆發，讓宴會營收瞬間歸零，典華研究千份防疫餐點問卷後，首次聯手旗下三大餐飲品牌首創「訂閱制防疫組合餐」，推出一周7餐、一日一國料理，每日5菜1湯4人份的組合餐。昨(6/17)首日開放VIP就突破500份訂購，其中有42%直接訂閱3天。

「7日7國料理」集結了典華、豐FOOD百匯、典華雅聚各自的品牌料理特色，包括宴會才有的辦桌菜、從未開放外帶的雅聚櫻桃烤鴨，以及多國料理知名的豐FOOD。業者指出，訂閱愈多天、價格愈便宜，5菜1湯每日只要990元起、平均一道菜165元；典華整合長林廣哲表示，「這次是背水一戰，直接推出最好的餐點、訂出虧本的價格，消費者才會毫不猶豫的下單，我們只求同仁有事做，可以繼續領薪水。」