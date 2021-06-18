穿防護衣太悶！醫曝消防員捐「超猛物資」救援 網讚：很有用

台灣本土疫情嚴峻，體恤第一線醫護人員工作量劇增且身處高風險環境，許多人默默捐贈物資送暖，表達感謝與支持。急診室醫師田知學就分享，新北地區的消防單位，因看見醫護人員身穿厚重的防護衣物，貼心地捐出「降溫背心」，讓她感動直呼「困境中見真情」。

田知學在臉書發文表示，醫護人員每天都需穿上全身的隔離衣，在炎熱的天氣中工作，幾乎就像是顆「水煮南部粽」，總是大汗淋漓，難以通風呼吸。而新北的消防夥伴得知後，馬上捐出兩件降溫背心，讓醫護人員在穿上防護衣後，感到舒適不少。

田知學大讚，這樣貼心的舉動，實在讓她體會到「困境中見真情」；她隨後也提到，若疫情持續未緩，防護面罩、N95口罩、防水隔離衣、全罩式防護衣等消耗性的防疫物資，勢必會面臨短缺的窘境，因此，若民眾願意協助，她非常歡迎各界踴躍捐贈。

不少網友都紛紛留言「除了謝謝還是謝謝」、「這件背心相當威猛，是我目前穿過冷卻效果最持久的背心」、「處處是人間菩薩」、「最近的天氣，沒有冷卻背心真的都受不了」、「有沒有廠商跟企業，願意為醫護製造統一的涼感排汗布的刷手服？」、「冷凍背心，讓醫護人員忙於救人時，也能不讓自己的體力大量流失」。

新北消防員捐贈「降溫背心」，減少醫護人員穿上防護衣的不適感。圖擷自 facebook

此外，田知學在另一篇文中補充，若民眾有捐贈物資意願，可以事先聯繫想捐贈醫院的社福、資材單位，了解該醫療機構短缺的項目後再捐贈，讓大家的愛心能做最妥善的分享和運用，也盡可能不浪費一絲一毫這些捐贈者的善意。